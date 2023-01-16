"Кузькина мать" Кремля: депутат Госдумы РФ предложил "снести с лица земли" Британию (видео)

По мнению генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева, Великобританию можно уничтожить ядерным ударом. И это следует сделать в тот момент, когда западные танки появятся в Украине.

Related video

Депутат Государственной Думы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев предложил ядерным ударом "снести с лица земли" Великобританию. В эфире пропагандистского шоу Владимира Соловьева 15 января он заявил, что удар необходимо нанести, как только британские танки появятся в Украине.

Гурулев также упомянул немецкие танки Leopard, которые будут поставлены на вооружение ВСУ. По его словам, к этому факту следует относиться серьезно, и как только первый немецкий танк появится в Украине, в РФ должны услышать призыв "вставай страна огромная".

"То, что против России поставили танки – это серьезный вопрос. Это против нас поставили, нас убивать… Как только сюда заедет Leopard, то "вставай, страна огромная", иного варианта нет… Ребята эти совсем обнаглели. У них нет тормозов", — сказал генерал-лейтенант.

По мнению депутата, чтобы этого не произошло, нужно сделать так, чтобы не стало Лондона. При этом не надо стесняться применять ядерное оружие.

"Начать с возобновления испытаний ядерного оружия? Если так, то как при Хрущеве сбросить "кузькину мать" на Новой Земле, чтобы вся земля содрогнулась. А второй раз надо бить уже по крышке гроба", — утверждает Гурулев.

Впрочем, чтобы уничтожить Великобританию, ядерное оружие можно и не использовать, считает российский депутат, — для реализации такого плана в России "и так всего хватает".

"Но надо четко обозначить – еще раз и прилетит. Все предпосылки элементарно делаются. Ракеты подвешиваются на самолеты, это же видно, авиация рассредотачивается, а дальше все", — подытожил Гурулев.

Напомним, российский пропагандист Владимир Соловьев 2 января призвал граждан РФ не бояться смерти и сказал, что "жизнь сильно переоценена". Он сказал, что не стоит бояться того, что неизбежно, при этом сам надеется попасть в рай.

9 октября 2022 Соловьев призвал "погрузить Украину в темные времена" и наносить удары по правительственным кварталам в Киеве и во Львове.