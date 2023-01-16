"Кузькіна мать" Кремля: депутат Держдуми РФ запропонував "знести з лиця землі" Британію (відео)

На думку генерал-лейтенанта запасу Андрія Гурулєва, Велику Британію можна знищити ядерним ударом. І це слід зробити, коли західні танки з'являться в Україні.

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Депутат Державної Думи РФ, генерал-лейтенант запасу Андрій Гурулєв запропонував ядерним ударом "знести з лиця землі" Великобританію. В ефірі пропагандистського шоу Володимира Соловйова 15 січня він заявив, що удару необхідно завдати, як тільки британські танки з'являться в Україні.

Гурулєв також згадав німецькі танки Leopard, які будуть поставлені на озброєння ЗСУ. За його словами, до цього факту слід ставитися серйозно, і щойно перший німецький танк з'явиться в Україні, у РФ мають почути заклик "вставай країна величезна".

"Те, що проти Росії поставили танки — це серйозне питання. Це проти нас поставили, нас вбивати ... Як тільки сюди заїде Leopard, то "вставай, країна величезна", іншого варіанту немає ... Хлопці ці зовсім знахабніли. У них немає гальм", — сказав генерал-лейтенант.

На думку депутата, щоб цього не сталося, треба зробити так, щоб не стало Лондона. При цьому не треба соромитися застосовувати ядерну зброю.

"Почати з відновлення випробувань ядерної зброї? Якщо так, то як за Хрущова скинути "кузькіну матір" на Новій Землі, щоб вся земля здригнулася. А вдруге треба бити вже по кришці труни", — стверджує Гурулєв.

Втім, щоб знищити Велику Британію, ядерну зброю можна і не використовувати, вважає російський депутат, для реалізації такого плану в Росії "і так вистачає".

"Але треба чітко зазначити — ще раз і прилетить. Всі передумови елементарно робляться. Ракети підвішуються на літаки, це видно, авіація розподіляється, а далі все", — підсумував Гурулєв.

Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов 2 січня закликав громадян РФ не боятися смерті і сказав, що "життя сильно переоцінене". Він сказав, що не варто боятися того, що неминуче, при цьому сам сподівається потрапити до раю.

9 жовтня 2022 року Соловйов закликав "занурити Україну в темні часи" і завдавати ударів по урядових кварталах у Києві та у Львові.