Не лише по військових об'єктах: 90% українців підтримують удари по Росії, – соцопитування

Частина населення України бажає відплати та виступає за знищення енергоінфраструктури РФ. Єдність поглядів простежується й у південно-східних регіонах, де до Великої війни 80% населення виступали за дружбу з росіянами.

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Більшість українців виступила за завдання ударів по території Росії. Про це йдеться у результатах соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 14 по 22 лютого.

Соціологи зазначили про різницю у поглядах, які саме об'єкти треба знищувати: 38% вважають за потрібне бомбардувати лише військові об'єкти, 39% говорять про військові об'єкти та об'єкти енергетичної інфраструктури.

Опитування свідчить, що 13% респондентів вважають за потрібне завдання ударів по будь-яких об'єктах, зокрема по населенню, як це роблять російські загарбники. Лише 7% респондентів, як зазначається, не підтримують завдання ударів по Росії.

[ + – ] Лише 7% респондентів не підтримують завдання ударів по Росії

Серед респондентів, готових до поступок, 79% схвалили завдання ударів по території Росії. У південно-східних регіонах, де до повномасштабного вторгнення більше половини опитаних розповідали про близьких родичів у Росії, а 80% добре ставилися до "простих росіян", абсолютна більшість підтримує удари по території Росії.

Значна частина вважає, що не слід обмежуватись військовими об'єктами.

"Дискусія має місце щодо того, чи варто окрім військових об'єктів завдавати ударів по енергетичних об'єктах. Очевидно, це відображає бажання відплати, щоб росіяни відчули на своїй шкурі як це бути тривалий час без електроенергії", — сказано в результатах.

Соціологи наголошують на небажанні респондентів здійснювати удари по населенню Росії. Українці, незважаючи ні на що, зберігають не лише єдність, а й людяність, йдеться у звіті.

Удари територією Росії: як КМІС проводив соцопитування?

КМІС з 14 по 22 лютого цього року провів всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2002 респонденти, які проживають у всіх регіонах України, крім АР Крим, окремих районів Донецької та Луганської областей.

Опитування проводилося серед громадян України віком від 18 років, які на момент опитування проживали в межах, контрольованих владою України до 24 лютого 2022 року. До вибірки не включалися мешканці територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року. Також не брали участь українці, які виїхали за кордон після 24 лютого минулого року.

У мирний час статистична похибка вибірки не перевищувала 2,4% показників, близьких до 50%. У випадку війни додається певне систематичне відхилення.

Нагадаємо, що на початку січня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував збільшення ударів по військових об'єктах у Росії. ЗСУ здатні завдавати ударів по Криму будь-яким озброєнням, казав він.

У Кремлі 19 січня заявили, що розмови про постачання Україні озброєнь для ударів по Росії надзвичайно небезпечні та можуть вивести війну на новий рівень.

Росія не раз погрожувала ядерним ударом у разі програшу у повномасштабному вторгненні в Україну. А в Держдумі РФ пропонували "знести з лиця землі" Великобританію.