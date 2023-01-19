"Конфлікт нового рівня": Пєсков відреагував на постачання Україні зброї для ударів по РФ

За словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, сама дискусія про допустимість постачання Україні озброєнь, які можуть бити по території РФ, є надзвичайно небезпечною та загрожує безпеці Європи.

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У четвер, 19 січня, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що навіть розмови про постачання Україні озброєнь, здатних завдавати ударів по території РФ, є надзвичайно небезпечними та виведуть війну на новий рівень. Про це повідомляє ТАРС.

"Сама собою дискусія про допустимість постачань Україні озброєння, яке дозволить завдавати ударів по російській території <…> надзвичайно небезпечна й означатиме виведення конфлікту на новий якісний рівень", — заявив Пєсков, додавши, що це загрожує безпеці Європи.

Він також зазначив, що Україна нібито вже завдає ударів по російських територіях, і пояснив, що має на увазі нові регіони, про анексію яких оголосили в РФ.

У четвер, 19 січня, посол Росії в США Анатолій Антонов також заявив, що російські війська знищать будь-яке озброєння, яке постачатимуть Києву Сполучені Штати чи країни НАТО.

Нагадаємо, що, за даними журналістів, США готові допомогти Україні із завданням ударів по окупованому Криму. Повідомляється, що Вашингтон не вірить у те, що Москва наважиться на тактичний ядерний удар, якщо ЗСУ битимуть по півострову.

Раніше Фокус повідомляв, що перед зустріччю у форматі "Рамштайн" Кремль погрожували світові ядерною війною в разі програшу російських військ в Україні.

Зі свого боку, колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, виступаючи в Давосі, заявив, що Путін усе ж таки не вдасться до ядерного удару, оскільки це загрожує "повним економічним кріогенним паралічем". Джонсон також назвав Путіна дікенсівським "повним хлопцем", якому дуже хочеться, щоб у всіх "мурашки по спині забігали".