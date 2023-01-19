"Конфликт нового уровня": Песков отреагировал на поставки Украине оружия для ударов по РФ

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сама дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые могут бить по территории РФ, чрезвычайно опасна и угрожает безопасности Европы.

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В четверг, 19 января, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что даже разговоры о поставках Украине вооружений, способных наносить удары по территории РФ, чрезвычайно опасны и выведут войну на новый уровень. Об этом сообщает ТАСС.

"Сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружения, которое позволит наносить удары по российской территории <…> чрезвычайно опасна и будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень", — заявил Песков, добавив, что это угрожает безопасности Европы.

Он также отметил, что Украина якобы уже наносит удары по российским территориям и объяснил, что имеет в виду "новые регионы", об аннексии которых объявили в РФ.

В четверг, 19 января, посол России в США Анатолий Антонов также заявил, что российские войска разрушат любые вооружения, которые будут поставляться Киеву Соединенными Штатами или странами НАТО.

Напомним, что, по данным журналистов, США готовы помочь Украине с нанесением ударов по оккупированному Крыму. Сообщается, что Вашингтон не верят в то, что Москва решится на тактический ядерный удар, если ВСУ будут бить по полуострову.

Ранее Фокус сообщал, что перед встречей в формате "Рамштайн" Кремль пригрозили миру ядерной войной в случае проигрыша российских войск в Украине.

В свою очередь бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Давосе, заявил, что Путин все же не прибегнет к ядерному удару, поскольку это чревато "полным экономическим криогенным параличом". Джонсон также назвал Путина диккенсовским "полным парнем", которому очень хочется, чтобы у всех "мурашки по спине забегали".