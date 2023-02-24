"Єдині, кому вдається просуватися вперед", — Буданов про те, як воюють "вагнерівці"

Ув'язнені в ПВК "Вагнер" мотивовані страхом, бо якщо вони не будуть виконувати наказ, то будуть страчені, говорить начальник ГУР Міноборони України.

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Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що бійці ПВК "Вагнер" в порівняні з простими мобілізованими росіянами воюють в Україні в рази краще. Вони — єдині, кому вдається просуватися вглиб території України. Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, те, що в Україні в суспільстві принизливо говорять про російську армію, не збігається з дійсністю, яку озвучують українські бійці, які безпосередньо перебувають на передовій. За їхніми словами, ворог в України лютий. Проте, зауважує Буданов, дещо по-різному воюють мобілізовані й найманці ПВК "Вагнер"

"Це небо і земля. "Вагнер" в усьому вищий. На жаль, це правда. Так, їхні штурмові загони зазвичай сформовані із зеків, але командують ними досить фахові колишні військові. І вони діють рішуче, досить потужно. Попри втрати, вони метр за метром потрошку просуваються вперед. І вони насправді єдині, кому це вдається", — говорить головний розвідник України.

За його словами, найманці ПВК "Вагнер" мотивовані страхом, бо якщо вони не будуть виконувати наказ, то попрощаються з життям.

"Певна їхня категорія, досить невелика – це якраз ті, які багато років у ПВК провели. Вони навіть внутрішньо мотивовані, в них є певний кодекс, можна так сказати. А 90% – це зеки, які мотивовані виключно страхом. У них наказ наступати – вони наступають. Якщо зек не буде наступати, його просто стратять. Це все в них робиться доволі публічно. Тими чи іншими методами якось у них це працює, на жаль", — сказав Буданов.

Він зазначив, що на сьогодні в Україні воюють до 10 тисяч "вагнерівців", а в самій Росії й далі продовжується прихована мобілізація.

Бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" на БМП навідалися на позиції "вагнерівців" на Бахмутському напрямку на БМП і розстріляли впритул місце їхнього схову.

Керівництво ЗС РФ має намір встановити контроль над приватними військовими компаніями та витіснити ПВК "Вагнер", повідомили в Генштабі ЗСУ 23 лютого. ЗС РФ прагнуть замкнути на собі питання постачання найманців боєприпасами та забезпечити надання меддопомоги.