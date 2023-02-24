"Единственные, кому удается продвигаться вперед", — Буданов о том, как воюют "вагнеровцы"

Заключенные в ЧВК "Вагнер" мотивированы страхом, потому что если они не будут выполнять приказ, будут казнены, говорит начальник ГУР Минобороны Украины.

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Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что бойцы ЧВК "Вагнер" по сравнению с простыми мобилизованными россиянами воюют в Украине в разы лучше. Они единственные, кому удается продвигаться вглубь территории Украины. Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, то, что в Украине в обществе унизительно говорят о российской армии, что не совпадает с действительностью, озвученной украинскими бойцами, которые непосредственно находятся на передовой. По их словам, враг у Украины лютый. Однако, отмечает Буданов, несколько по-разному воюют мобилизованные и наемники ЧВК "Вагнер"

"Это небо и земля. "Вагнер" во всем выше. К сожалению, это правда. Да, их штурмовые отряды обычно сформированы из зэков, но командуют ими достаточно профессиональные бывшие военные. И они действуют решительно, достаточно мощно. Несмотря на потери, они метр за метром понемногу продвигаются вперед. И они действительно единственные, кому это удается", — говорит главный разведчик Украины.

По его словам, наемники ЧВК "Вагнер" мотивированы страхом, потому что если они не будут выполнять приказ, то простятся с жизнью.

Определенная их категория, довольно небольшая – это как раз те, которые много лет в НДП провели. Они даже внутренне мотивированы, у них есть определенный кодекс, можно так сказать. А 90% – это зеки, мотивированные исключительно страхом. У них приказ наступать — они наступают. Если зек не будет наступать, его просто казнят. Это все у них делается достаточно публично. Теми или иными методами как-то у них это работает, к сожалению", — сказал Буданов.

Он отметил, что на сегодняшний день в Украине воюют до 10 тысяч "вагнеровцев", а в самой России и дальше продолжается скрытая мобилизация.

Бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" на БМП посетили позиции "вагнеровцев" на Бахмутском направлении на БМП и расстреляли в упор место их хранения.

Руководство ВС РФ намерено установить контроль над частными военными компаниями и вытеснить ЧВК "Вагнер", сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля. ВС РФ стремятся запереть на себе вопрос снабжения наемников боеприпасами и обеспечить оказание медпомощи.