"Схоже на ситуацію в Бахмуті": ЗС РФ просуваються в районі Авдіївки, — розвідка Британії

За інформацією відомства, ЗСУ продовжують організовану оборону міста, але їхні лінії постачання на заході дедалі більше наражаються на загрозу через спроби російської армії оточити Авдіївку.

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За останні три тижні російські війська досягли "повзучих успіхів" у напрямку Авдіївки Донецької області. Нині місто значною мірою зруйноване. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у зведенні за 20 березня.

За даними відомства, тактично ситуація схожа на ситуацію в Бахмуті, розташованому далі на північ. Збройні сили України продовжують організовану оборону населеного пункту, але їхні лінії постачання на заході дедалі більше наражаються на загрозу через спроби російських військ оточити Авдіївку.

Російський наступ у районі міста переважно проводився силами "1-го армійського корпусу ДНР". У Міноборони Британії стверджують, що там воюють жителі Донецької області, котрі добре знають місцевість.

На думку фахівців, комплекс Авдіївського коксохімічного заводу, ймовірно, розглядатиметься як ключова місцевість, що особливо захищається, для бою в міру просування росіян.

Нагадаємо, 17 березня голова Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш розповів, що російські війська вирішили стерти місто та завдають масованих ракетних ударів. За його словами, загальна кількість обстрілів ракетами населеного пункту за добу може сягати 10-12.

14 березня видання NYT писало, що ЗС РФ активізували артилерійські та піхотні атаки на сході України, намагаючись покращити свої позиції на фронті. Армія РФ намагається наступати від Куп'янська в Харківській області до Авдіївки в Донецькій області через Бахмут, Лиман і десятки міст між ними.