Наступ РФ на Авдіївку: небезпека для міста підвищиться, якщо ворог збільшить сили,— експерти

Українські воїни не дають росіянам успішно штурмувати Авдіївку, але їхній натиск зростає з кожним днем. Ракети і бомби летять з високою інтенсивністю. Доля міста залежить від ресурсів ЗСУ — без далекобійних ракет ATACMS і літаків F-16 тримати оборону важче з кожним днем.

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Наступ російських військ на Авдіївку розпочався 10 жовтня. Атаки на місто відбувалися силами до трьох батальйонів з Опитного, Водяного, Пісків, Кам'янки та Новоселівки Другої. Війська РФ задіяли багато танків, БТР, БМП, а також іншу бронетехніку, авіацію та артилерію.

Аналітики Deep State вказали, що ворог 12 жовтня активно наступав на Первомайське і Північне. Важча ситуація була в районі Красногорівки, де росіяни доходили до залізниці, але ЗСУ не давали їм можливості закріпитися.

"Для нас це [наступ на Авдіївку] не було несподіванкою. Ми завжди чекаємо і готові до будь-якого розвитку подій, але це була більш згуртована і масована атака", — коментував проєкту "Донбас.Реалії" офіцер 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За словами військового, тільки 10 жовтня його бригада знищила два російські танки Т-72, вісім БМП і один багатоцільовий бронетранспортер. Також вдалося ліквідувати 20 осіб, а 40 отримали поранення.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну, окупанти захопили висоти навколо Авдіївки, і частини ЗСУ опинилися в межі досяжності їхніх дронів, уточнив військовий.

У зведенні українського Генштабу на ранок 13 жовтня йдеться, що ворожі війська на Авдіївському напрямку не припиняють безуспішних спроб прорвати оборону ЗСУ. Українська армія відбила понад 20 атак у районах Авдіївки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

Авдіївку можуть руйнувати як Бахмут

Військова розвідка Великої Британії ще в березні порівнювала активність ЗС РФ у напрямку Авдіївки із ситуацією в Бахмуті. Зважаючи на постійні обстріли, аналогія знову набуває сенсу.

На думку полковника запасу та ексспікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, відмінність полягає в основних силах, які направили на штурм міст. ПВК "Вагнер" гнала в Бахмут загони ув'язнених, а під Авдіївкою воюють регулярні частини армії Росії.

Селезньов проводить паралель зі штурмом Маріуполя, коли загарбники вели вогонь по всіх районах, зокрема транспортних вузлах. Промислова, соціальна і транспортна інфраструктура буде знищуватися заради взяття міста під контроль, вважає експерт.

Зазначимо, що по Авдіївському коксохіму 11 жовтня було завдано потужного удару. Нардеп і екс-гендиректор заводу Муса Магомедов зазначив, що підприємство було пошкоджено 6-ма ракетами.

"Безумовно, там [під Авдіївкою] зібрали штрафні військові частини "Шторм-Z", колишніх "вагнерівців", але їхня кількість не визначальна. Потужний укріпрайон Авдіївки — захисні споруди і фортифікаційні споруди стануть проблемою для ворога... Це все функціонує з часів битви за Авдіївську промзону", — каже Фокусу Селезньов.

Українська розвідка завчасно визначила плани росіян щодо наступу, тому артилеристи й оператори дронів спрацювали оперативно. Серйозні втрати у ЗС РФ були ще на підході до українських позицій, пояснив експерт.

Подальші бойові дії залежать від ресурсних можливостей ЗСУ: якщо їх стане менше, доведеться йти в оборону. Тим більше, Захід досі не поставив ні далекобійних ракет ATACMS, ні літаків F-16, підсумував Селезньов.

Армія РФ збільшує потенціал: чи підвищиться небезпека для Авдіївки?

Комбіноване використання артилерії, ракет та авіації було як під час штурму Бахмута, так і Авдіївки. Нині живу силу і техніку противника знищують артилерією з касетними боєприпасами, а оператори дронів отримують у режимі онлайн картину поля бою, пише видання Defence Express.

"Активно працюють і розрахунки ПТРК, що знищують бронетехніку на підході. Після чого російський десант без евакуації поранених, пішки намагається повернутися на свої позиції", — вказують автори.

Лобові штурми були головним козирем "вагнерівців" у боях за Бахмут. Тактика оточення з флангів використовувалася і в Соледарі, каже Фокусу військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Щоб додати ЗС РФ силу до наступальних дій біля Авдіївки, доведеться брати війська з інших ділянок фронту. Наразі вони можуть зупинитися, але тоді їх виб'ють ЗСУ. Маневри росіян зводяться до зв'язування підрозділів ЗСУ, щоб послабити тиск на півдні", — сказав експерт.

Небезпека для міста підвищиться, якщо армія РФ збільшить сили і цілеспрямовано піде в атаку. Взвод не втримає полк або батальйон ворога, резюмував Гетьман.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, росіяни втратили під Авдіївкою з 10 по 12 жовтня 33 БМП і 15 танків.

Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомив, що за 12 жовтня українські військові ліквідували 1030 російських військових. ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.