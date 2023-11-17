Без паники: в "Укрэнерго" объяснили, почему не нужно переживать из-за новых атак РФ

Глава правления компании Владимир Кудрицкий уверен, что весну 2024 года Украина начнет с работающей энергосистемой.

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Украина продолжает готовиться к прохождению второй зимы в условиях полномасштабной войны с Россией. Все украинцы переживают, что оккупанты снова возобновят массированные ракетные удары по энергосистеме, которые спровоцируют отключения электроэнергии по всей стране. Однако в "Укрэнерго", несмотря на все негативные прогнозы считают, что ситуация не настолько уж и плохая. Об этом сказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что сохраняется высокая вероятность того, что ВС РФ возобновят удары по украинской энергоинфраструктуре.

"Риски есть, 800 ракет — это немалый ресурс для того, чтобы что-то повредить в нашей энергосистеме. Но точно не надо паниковать", — сказал он.

На видео с 24:44

По его словам, украинцам нужно хорошо подготовиться к любым непредвиденным ситуациям, которые могут возникнуть будущей зимой. Тем временем все ответственные за энергетику специалисты выполнили свою работу и подготовили объекты к зиме. Кудрицкий рассказал, что посетил много регионов и лично убедился в том, что все готово к предстоящей зиме в условиях войны.

"Но энергосистема Украины выдержит любые атаки со стороны врага и в весну войдем с работающей энергосистемой. Я думаю, что все будем со светом тоже", — подчеркнул председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Зима будет сложной, но Украина лучше подготовлена, — ОП

В ОП считают, что Россия уже не в состоянии устраивать масштабные, как в 2022 году, ракетные атаки. Но оккупанты все равно ведут подготовку к новой волне энергетического террора. Так, по словам президента Украины Владимира Зеленского, новый зимний период для всех украинцев не будет простым. Но Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году

"Я считаю, что мы лучше подготовлены к зиме, чем раньше. Но я не думаю, что Россия будет использовать меньше оружия. Зима будет тяжелой… С точки зрения противовоздушной обороны мы находимся в лучшем положении, чем в прошлую зиму", — отметил он.

Россия уже подготавливается к атакам на энергетику

17 ноября спикер Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк заявила, что РФ повышает градус перед возможными обстрелами энергетики. Так, украинская разведка фиксирует резкую активность на аэродромах стратегической авиации противника.

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Также в Черном море оккупанты держат небольшую группировку военных кораблей. Но на дежурстве находится фрегат Черноморского флота ВМФ РФ, на вооружении которого есть восемь ракет "Калибр" в боевой готовности.

К слову, опрошенные Фокусом эксперты ранее отмечали, что РФ подготовила все необходимое для ракетных ударов по энергообъектам Украины, в том числе самолеты и разведывательные средства.

Также эксперты уверены, что сценарий при котором свет может исчезнуть на более чем десять часов, грозит лишь отдельным регионам.