В Украине стартуют плановые отключения электроэнергии: кого оставят без света и почему

В одном из городов Украины жителям начнут планово отключать электроэнергию. В местном горсовете уже поспешили успокоить: отключения никак не связаны с войной.

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С 13 ноября в Украине начнут проводить плановые отключения электроэнергии (запланированные ранее и которые происходят не из-за российских обстрелов). Без света, например, будут жители города Ровно. Об этом сообщили в местном горсовете.

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Отмечается, что причина плановых отключений — выполнение работ по обслуживанию электрических сетей. Все для того, чтобы повысить надежность электроснабжения в осенне-зимнем периоде.

"В течение этой недели будут выполняться работы по обслуживанию электрических сетей, направленные на повышение надежности электроснабжения и улучшение качества обслуживания потребителей. Отключения света коснутся жителей города Ровно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 ноября на протяжении дня обесточенными будут более 20 домов на трех улицах. Ознакомиться с адресами проведения плановых работ можно на электросетях можно здесь.

Ситуация в энергосистеме: что происходит со светом в Украине

По состоянию на 13 ноября, как свидетельствуют данные "Укрэнерго", обесточенными остаются более 400 населенных пунктов в разных регионах страны. По словам энергетиков, свет исчез из-за боевых действий, также отключения спровоцированы другими причинами. Так, из-за обстрелов были повреждены сети:

в Донецкой;

в Запорожской;

в Харьковской;

в Херсонской;

в Черниговской областях.

Киевляне несколько дней жили без отопления: в чем причина

11 ноября централизованное отопление отключили сразу в нескольких районах столицы, чтобы провести работы из теплоисточников. В коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" отметили, что они продлятся до 13 числа. На это время отопление отключили жителям:

Печерского;

Голосеевского;

Соломенского;

Днепровского районов.

В "Киевтеплоэнерго", подчеркнули, что ремонтные работы нужны для повышения надежности теплоснабжения во время отопительного сезона. Кроме отопления, киевлянам отключат и горячую воду.

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Отметим, что украинцев уже много раз предупреждали о том, что ВС РФ готовятся к новым ракетным ударам по объектам энергетики будущей зимой. Так, опрошенные Фокусом эксперты уверены, что Россия подготовила все необходимое для ракетных ударов, в том числе самолеты и разведывательные средства.

Также Фокус рассказывал, что по словам главы компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, энергосистема способна покрывать обычное зимнее потребление электроэнергии несмотря на все повреждения.