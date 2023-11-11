Часть Киева останется без горячей воды и отопления: что произошло
Ремонтные работы продлятся минимум двое суток. Без отопления и горячей воды частично останутся жители сразу четырех районов Киева.
В части Киева не будет отопления и воды из-за проведения технических работ. Подачу тепла должны восстановить 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".
На выходных жители нескольких районов Киева временно будут без тепла из-за технических работ на одном из теплоисточников. Они продлятся с 6 утра 11 ноября до 6 утра 13 ноября. Речь идет частично о таких районах:
- Печерский;
- Голосеевский;
- Соломенский;
- Днепровский.
Как сообщают в "Киевтеплоэнерго", ремонтные работы нужны для повышения надежности теплоснабжения во время отопительного сезона. Также на время работ будет остановлена подача горячей воды. В КГГА также подтвердили информацию и пишут, что специалисты работают в усиленном режиме, чтобы оперативно восстановить поставки воды и тепла.
Напомним, 11 ноября в СМИ писали, что в Украине начнут выдавать третью платежку за газ в рамках реформы рынка природного газа.
3 ноября в Нацбанке заявили, что мораторий на повышение тарифов точно не будут снимать в 2023 году.