Часть Киева останется без горячей воды и отопления: что произошло

Ремонтные работы продлятся минимум двое суток. Без отопления и горячей воды частично останутся жители сразу четырех районов Киева.

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В части Киева не будет отопления и воды из-за проведения технических работ. Подачу тепла должны восстановить 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

На выходных жители нескольких районов Киева временно будут без тепла из-за технических работ на одном из теплоисточников. Они продлятся с 6 утра 11 ноября до 6 утра 13 ноября. Речь идет частично о таких районах:

Печерский;

Голосеевский;

Соломенский;

Днепровский.

Как сообщают в "Киевтеплоэнерго", ремонтные работы нужны для повышения надежности теплоснабжения во время отопительного сезона. Также на время работ будет остановлена подача горячей воды. В КГГА также подтвердили информацию и пишут, что специалисты работают в усиленном режиме, чтобы оперативно восстановить поставки воды и тепла.

Сообщение КГГА о технических работах на одном из объектов

Напомним, 11 ноября в СМИ писали, что в Украине начнут выдавать третью платежку за газ в рамках реформы рынка природного газа.

3 ноября в Нацбанке заявили, что мораторий на повышение тарифов точно не будут снимать в 2023 году.