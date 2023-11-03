Мораторий на повышение коммуналки: в НБУ объяснили, когда будет снят запрет

Мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение в Украине таки отменят. Однако, как свидетельствует прогноз Национального банка, этого точно не случится в 2023 году.

Related video

В условиях войны реальные доходы многих украинцев существенно сократились. С учетом этого еще в августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый народными депутатами законопроект №7427, согласно которому был введен мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение. Но все же поставщикам коммунальных услуг нужны немалые средства для поддержания работоспособности систем, поэтому запрет на повышение тарифов будет отменен, вероятно, в 2025 году. Информация об этом появилась в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь 2023 года.

Согласно прогнозу НБУ, рост административной инфляции в прогнозируемом периоде будет постепенным, поскольку будут дорожать табачная продукция тарифы на остальные коммунальные услуги.

"В то же время ее будет сдерживать действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение, который согласно предположениям этого прогноза будет отменен только в 2025 году", — говорится в отчете.

Важно

Субсидии для украинцев: реально ли получить льготы с долгами за коммуналку

Как отмечают в Нацбанке, после отмены мораторию административная инфляция ускорится и ее показатели достигнут 19%. Но, как ожидается, повышение тарифов будет происходить поэтапно, а параллельно населению будут предоставлять жилищные субсидии.

Тарифы на коммуналку: какие услуги подорожали

Если тарифы на газ, горячую воду и теплоснабжение во время войны не дорожают, то стоимость остальных коммунальных услуг значительно изменилась. Так, в Государственной службе статистика недавно подсчитали, что в период с сентября 2022 года по сентябрь 2023-го наибольший рост произошел в тарифе на электроэнергию. Эта услуга подорожала для населения почти на 70%.

За уборку мусора население теперь платит на 9,9% больше, а за содержание и ремонт жилья — на 5,5%. Услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 2,7%, а также:

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

Важно

Пенсия в Украине: повысят ли размер пенсионных выплат в ноябре

Отметим, что Фокус уже рассказывал, отчего еще тарифы на отопление в Украине и сколько украинцам придется платить в новом отопительном сезоне. Также напомним, кто из украинцев сможет получить финансовую помощь от ООН осенне-зимний период.