ООН зимой будет выплачивать деньги украинцам: кому помогут во время холодов

ООН предоставит украинцам адресную помощь на сумму в более чем в 120 млн долларов. Деньги будут начислять до февраля 2024 года.

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Украина получит от Организации Объединенных Наций более 120 миллионов долларов финансовой помощи для прохождения зимнего периода. Об этом сообщается на сайте ООН.

Отмечается, что нашей стране предоставят 123 миллиона долларов. Эти деньги направят на прохождение зимнего периода. Помощь будет оказываться до февраля 2024 года.

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Планируется, что ее, в частности, смогут получать украинцы наличкой, чтобы покрывать расходы на электроэнергию и аренду жилья. Также ООН организует раздачу обогревателей, генераторов, непродовольственных товаров, и поможет гражданам с обустройством жилья, отоплением и теплоизоляцией в домах.

В общей сложности помощь получат около 900 тысяч человек, пострадавших от войны

Будем с газом: сколько топлива накопила Украина на зиму

22 сентября глава правления "НАК Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев рассказывал, что в планах у государства было накопить свыше 15 миллиардов кубометров газа, чтобы без срывов пройти осенне-зимний период. Сейчас закачка топлива в подземные хранилища все еще продолжается.

"Мы уже приближаемся к цифре в 15 миллиардов, и я уверен, что она будет еще больше к началу зимы. Поэтому этой цифры достаточно для того, чтобы пройти зиму", — подчеркнул глава "Нафтогаза".

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При этом, как отмечают эксперты, сейчас не весь газ в хранилищах — украинский, поскольку некоторые объемы находятся там в режиме "таможенного склада" и принадлежат европейским компаниям. То есть Украина не вправе распоряжаться всем накопленным газом, о чем писал Фокус в своем материале "Чтобы зимой — тепло. Сколько газа в украинских хранилищах и хватит ли до весны".

Ранее Фокус сообщал, что часть Донецкой области останется без отопления зимой. Обеспечить восемь городов региона центральным отоплением невозможно из-за перебитых газопроводов, но власти обещают обеспечить людей печками и дровами.