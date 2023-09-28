Украинцам будут выплачивать по 900 гривен каждый месяц: как получить деньги

Уже в октябре 2023 года компенсация за коммунальные услуги гражданам, которые приютили у себя внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), вырастет в два раза.

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С 1 октября украинцам, которые предоставили жилье внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в рамках программы "Прихисток", государство будет выплачивать по 900 гривен за каждого переселенца. Об этом заявила в эфире телемарафона 27 сентября министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она объяснила, что сейчас людям выплачивают по 450 гривен, но с началом отопительного периода сумма удвоится.

"В 2022 году более 2,3 миллиона ВПЛ получили от государства помощь на проживание. В этом году на помощь на проживание внутренне перемещенным лицам уже направлено 49 миллиарда 569 миллионов гривен бюджетных средств", — рассказала она.

Как присоединиться к программе

Это могут сделать украинцы, которые владеют жилыми помещениями и готовы бесплатно разместить в них переселенцев. Важное условие: они не должны быть родственниками тех, кому собираются предоставить жилье. Также для того, чтобы стать участником программы, нужно:

зарегистрировать свое жилье на сайте программы "Прихисток"

на следующий день подать заявление в органы местного самоуправления (в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения), указав имя и отчество каждого из размещенных лиц и добавляя копии документов, удостоверяющих их личность.

Выплачивать деньги за приют переселенцев государство будет на банковские карточки до 20 числа каждого месяца. Также в органы местного самоуправления нужно предоставить следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность гостя-ВПЛ;

документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение;

документ, удостоверяющий личность собственника жилья;

реквизиты банковского счета, на которые будет перечисляться компенсация.

Напомним, в июле Фокус рассказывал, что ВПЛ, которые задумываются о собственном бизнесе, могут получить финансовую поддержку в размере 150 тысяч гривен.

Кроме того, 19 сентября заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, украинцы получили право на еще один вид помощи. Ее будут предоставлять людям, которые возвращаются из-за границы, но в результате войны потеряли жилье: оно или разрушено, или находится в оккупации, или в зоне боевых действий. Планируется, что таким украинцам будут начислять деньги на проживание, как лицам со статусом ВПЛ.