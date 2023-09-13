Жилье для переселенцев: кто из украинцев получит новые дома в подарок (фото)

Строительство новых домов уже стартовало, также в правительстве определились, кто именно из переселенцев получит жилье.

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Из-за полномасштабной войны без жилья остались тысячи украинцев. Кто-то из переселенцев сумел найти себе новое убежище, а кто-то до сих пор вынужден жить в общежитиях. Тем временем в Украине началось строительство 14 домов, в которых смогут постоянно жить вынужденные переселенцы. Об этом 13 сентября сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, работы инициировал Фонд Елены Зеленской "Адрес детства". Жилье построят для приемных семей вынужденных переселенцев, которые воспитывают от пяти детей.

"Дома для приемных семей – это значительная поддержка для тех, кто берет на себя ответственность и принимает в семью детей. Мы хотим, чтобы помощь таким семьям не была формальной. И само строительство таких домов является одним из ключевых направлений работы для нашей команды тоже", — рассказала чиновница.

Общая площадь каждого дома будет 285,5 квадратных метров. Фото: Оксана Жолнович/Telegram

Общая площадь каждого дома будет 285,5 квадратных метров. Также будет установлено подземное модульное бетонное укрытие с металлической взрывостойкой дверью. Эти дома будут:

инклюзивными;

энергоэффективными;

меблированными;

обустроенными бытовой техникой.

Жилье для переселенцев в Житомире

В этом городе собираются построить сразу четыре многоэтажных дома. Работы профинансирует Европейская комиссия в рамках программы "Жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и восстановление освобожденных городов в Украине".

В новых квартирах будет базовая мебель и бытовая техника. Всего переселенцам выдадут почти 110 квартир, куда смогут въехать более четырех сотен переселенцев. В эксплуатацию жилье обещают ввести уже в 2024 году, а на строительные работы выделено 8 миллионов евро.

Напомним, в 2022 году в офисе Президента заявили о планах за полгода построить пятиэтажные дома в 16 областях, в которых смогут жить вынужденные переселенцы. План строительства жилья разрабатывали совместно с известными архитектурными бюро.

Также в ОП планировали выкупать квартиры у застройщиков в жилищных комплексах, которые еще не введены в эксплуатацию, и отдавать это жилье переселенцам.

Также напомним, что в Украине запустили программу компенсации за поврежденное жилье "еВідновлення". Так, государственную денежную помощь выделяют для мелкого или некапитального ремонта жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения России.