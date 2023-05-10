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Экономика

В Украине запустили программу компенсации за поврежденное жилье: как подать заявку

Разрушенное жилье, компенсация, єВідновлення
Фото: ГСЧС | Украинцам начали выплачивать компенсации за разрушенное жилье

Компенсация предусмотрена для владельцев частных домов и квартир, находящихся на освобожденной территории.

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В Украине с 10 мая 2023 года запустили программу компенсации за поврежденное жилье єВідновлення. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

В рамках программы государственную денежную помощь будут предоставлять для мелкого или некапитального ремонта жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения России. Деньги можно будет использовать для ремонта:

  • кровли;
  • замены окон или дверей;
  • восстановление пола и так далее.

Кому будут выплачивать компенсацию?

Компенсация предусмотрена для владельцев частных домов и квартир, находящихся на освобожденной территории и где не сделан ремонт собственными силами. Компенсация начисляется за жилье, которое:

  • повреждено из-за военных действий после 24 февраля 2022 года;
  • находится на неоккупированной территории Украины;
  • подлежит восстановлению;
  • отремонтировано только частично или совсем не отремонтировано.

Как получить выплаты?

Чтобы получить денежную помощь, нужно:

  • подать уведомление о поврежденном имуществе в мобильном приложении или на сайте "Дія" (если не делали этого раньше);
  • открыть в банке специальный счет "єВідновлення" (онлайн в приложении банка или вживую в отделении). Такая карточка выдается в "ПриватБанке", "Монобанке", "А банке", "Sense Банк", "Пумбе";
  • подать заявление о финансовой помощи в "Дія";
  • заявку рассмотрит комиссия местных властей и установит сумму денежной помощи. О решении сообщат по телефону;
  • дождитесь уведомления о решении комиссии в "Дія";
  • получите деньги на карту.

Выплаченные деньги можно будет использовать только на товары для ремонта или ремонтные услуги. Конкретная сумма определяется комиссией на основе расчетов, утвержденных в постановлении Кабмина Украины о порядке компенсации.

Кто получит компенсацию в первую очередь?

  • Участники боевых действий;
  • люди с инвалидностью в результате войны;
  • ветераны войны;
  • члены семей погибших военных;
  • мобилизованные;
  • многодетные семьи;
  • люди с инвалидностью I и II группы;
  • родители-воспитатели детских домов семейного типа;
  • опекуны/попечители, приемные родители и патронатные воспитатели;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Напомним, в октябре 2022 года стало известно, что украинцам, которые из-за войны лишились жилья, будут предоставлять компенсацию за разрушенные дома, но недвижимость, купленную за эти деньги, нельзя будет перепродать неопределенное время.