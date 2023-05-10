В Україні запустили програму компенсації за пошкоджене житло: як подати заявку

Компенсація передбачена для власників приватних будинків та квартир, що знаходяться на звільненій території.

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В Україні з 10 травня 2023 року запустили програму компенсації за пошкоджене житло єВідновлення. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

У рамках програми державну грошову допомогу надаватимуть для дрібного чи некапітального ремонту житла, пошкодженого внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Гроші можна буде використовувати для ремонту:

покрівлі;

заміни вікон чи дверей;

відновлення статі тощо.

Кому виплачуватимуть компенсацію?

Компенсація передбачена для власників приватних будинків та квартир, що знаходяться на звільненій території та де не зроблено ремонт власними силами. Компенсація нараховується за житло, яке:

пошкоджено через воєнні дії після 24 лютого 2022 року;

знаходиться на неокупованій території України;

підлягає відновленню;

відремонтовано лише частково або зовсім не відремонтовано.

Як отримати виплати?

Щоб отримати грошову допомогу, потрібно:

подати повідомлення про пошкоджене майно у мобільному додатку або на сайті "Дія" (якщо не робили цього раніше);

відкрити у банку спеціальний рахунок "єВідновлення" (онлайн у додатку банку або наживо у відділенні). Така картка видається у "ПриватБанку", "Монобанку", "А банку", "Sense Банк", "Пумбі";

подати заяву про фінансову допомогу до "Дія";

заявку розгляне комісія місцевої влади та встановить суму грошової допомоги. Про рішення повідомлять телефоном;

дочекайтеся повідомлення про рішення комісії у "Дія";

отримайте гроші на картку.

Виплачені гроші можна використовувати тільки на товари для ремонту або ремонтні послуги. Конкретна сума визначається комісією на основі розрахунків, затверджених у постанові Кабміну України щодо порядку компенсації.

Хто отримає компенсацію насамперед?

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

ветерани війни;

члени сімей загиблих військових;

мобілізовані;

багатодітні сім'ї;

люди з інвалідністю І та ІІ групи;

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

опікуни/піклувальники, прийомні батьки та патронатні вихователі;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року стало відомо, що українцям, які через війну втратили житло, надаватимуть компенсацію за зруйновані будинки, але нерухомість, куплену за ці гроші, не можна буде перепродати невизначений час.