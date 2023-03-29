В Украине появятся временные села для вынужденных переселенцев: кто их построит

Две страны также доставят в Украину генераторы стоимостью 2,5 миллиона фунтов, которые обеспечат работу школ, больниц и общественных центров по всей стране.

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Великобритания совместно с Польшей построят два временных села в Украине, где смогут жить люди, которые остались без жилья из-за полномасштабного вторжения России. По предварительным данным, на этот проект выделят почти 12 миллионов долларов. Сообщение об этом 28 марта 2023 года появилось на сайте правительства Великобритании.

Журналисты пишут, за больше чем год в Великобританию приехали около 118 тысяч украинских беженцев, но страна не может каждого из них обеспечить жильем. Поэтому британское правительство хочет построить небольшие поселки в Украине, где смогут поселиться 700 человек. Известно, что строительство сел будет происходить во Львовской и Полтавской областях.

"За последний год Владимир Путин продолжал уничтожать гражданские дома и инфраструктуру. Этот проект подарит дома тем, кто больше всего в них нуждается", — заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Кливерли.

Страны также доставят в Украину генераторы стоимостью 2,5 миллиона фунтов, которые обеспечат работу школ, больниц и общественных центров по всей стране.

Где еще построят жилье для переселенцев

Тем временем уже в 2023 году возле Ивано-Франковска планируют начать работы по строительству 12 домов с квартирами для вынужденных переселенцев. По словам мэра города Руслана Марцинкива, дома для переселенцев появятся на территории села Никитинцы.

"Мы получили около 10 млн евро на строительство социального жилья. Оно будет собственностью территориального общины и будет предоставляться внутренне перемещенным лицам. Уже есть подписанный контракт", – рассказал он.

Компенсация за разрушенное жилье

23 февраля 2023 года Верховная Рада приняла законопроект №7198 о создании механизма компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны.

Согласно закону, компенсация положена только за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость. Например:

квартиры;

другие жилые помещения (комнаты в общежитиях);

усадьбы;

садовые и дачные дома;

объекты строительства с опорными и внешними конструкциями.

При этом законопроектом не предусматривается, что компенсация будет выплачиваться деньгами. По словам народного депутата Ярослава Железняка, украинцам будут выдавать жилищные сертификаты.

Напомним, Фокус также писал, в каких датах вынужденным переселенцам выплачивают ежемесячную денежную поддержку от государства, и на какую сумму они могут рассчитывать.