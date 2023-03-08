Переселенцам за деньги ЕС построят жилье возле Ивано-Франковска: все подробности

Новое жилье для переселенцев обустроят на 80 сотках земли. По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, ЕС выделит на строительство 12 домов около 10 млн евро.

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На окраине Ивано-Франковска собираются построить 12 домов с квартирами для переселенцев. Строительство жилья профинансирует Евросоюз, который уже выделил для этого 10 миллионов евро, сообщает издание "Укринформ".

Так, по словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, дома для переселенцев появятся на территории села Никитинцы, которое входит в городскую общину города.

"Мы получили около 10 млн евро на строительство социального жилья. Оно будет собственностью территориального общины и будет предоставляться внутренне перемещенным лицам. Уже есть подписанный контракт", – рассказал он.

Руслан Марцинкив отметил, что жители села не против строительства. Для нового жилья было выделено 80 соток земли, а все необходимые коммуникации — свет, вода, канализация, там уже есть.

"Это будут пятиэтажные дома, в которых не нужно будет устанавливать лифты. Предварительно, всего домов будет 12", – объяснил мэр Ивано-Франковска.

Жилье для переселенцев

Еще в августе 2022 года тогдашний заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко заявлял, что власти планируют в течение следующих 5-6 месяцев построить пятиэтажные дома в 16 областях для переселенцев.

План строительства жилья для украинских переселенцев разработали совместно с известными архитектурными бюро. Стоимость вместе с мебелью и оборудованием составит примерно 700-800 долларов за квадратный метр.

Кроме того, в ОП планировали выкупать квартиры у застройщиков в жилищных комплексах, которые еще не введены в эксплуатацию, и отдавать это жилье переселенцам.

Тем временем, как сообщал Фокус, компенсацию за разрушенное в ходе военных действий жилье украинцам, возможно, начнут выдавать с мая 2023 года. Также Фокус писал, что в январе 2023 года украинцы за аренду квартир, в среднем, платили больше почти 6 тысяч гривен. Самая дорогая аренда жилья была в Закарпатской области – в среднем 13 123 гривен за однокомнатную квартиру.