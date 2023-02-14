Киев не в лидерах: где в Украине самая дорогая и дешевая аренда жилья

Первенство по стоимости аренды однокомнатных квартир удерживает Закарпатская область. В целом по Украине в январе по сравнению с декабрем средняя плата за месячную аренду квартиры выросла на 5,2% — с 5 699 до 5 994 гривен.

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В январе 2023 года украинцы за аренду квартир, в среднем, платили больше почти 6 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Самая дорогая аренда жилья была в Закарпатской области – в среднем 13 123 гривен за однокомнатную квартиру. Второе место занимает Львовская область, где аренда квартиры с одной комнатой с декабря 2022 выросла на 0,2% — до 10 996 гривен.

В Киеве, который сейчас занимает третье место, арендовать жилье вообще стало дешевле, так как цены снизились на 2,6% — до 7 438 гривен. Четвертое и пятое места занимают Хмельницкая (7 165 гривен) и Черновицкая области (7 095 гривен) соответственно.

Где самая дешевая аренда

Задешево можно снять жилье, как и раньше, в прифронтовых регионах. Например, в Херсонской области арендовать "однушку" можно всего за 2 905 гривен, в Запорожской — за 2 862 гривен, в Сумской — за 2 687 гривен.

В целом по Украине в январе по сравнению с декабрем средняя плата за месячную аренду квартиры выросла на 5,2% — с 5 699 до 5 994 гривен.

За сколько в Украине можно купить однокомнатную квартиру

Согласно статистике портала ЛУН, стоимость квартир в разных украинских регионах по состоянию на февраль 2023 года была следующей:

Киев – 3,2 млн грн;

Львов – 2,1 млн грн;

Одесса – 1,7 млн грн;

Винница – 1,6 млн грн;

Ужгород – 1,6 млн грн.

Более дешевая стоимость квартир наблюдается в населенных пунктах в центральной и южной частях страны, а именно:

Херсон — 1,1 млн грн;

Николаев – 1 млн грн;

Кропивницкий – 940 тыс. грн;

Запорожье – 920 тыс. грн;

Кривой Рог – 480 тыс. грн.

Что происходило на рынке недвижимости с началом войны

На украинском рынке недвижимости в 2022 году был дисбаланс из-за войны и ситуации безопасности. Как заявила в конце декабря директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова в ходе презентации "Отчета о финансовой стабильности", за первые три квартала прошлого года было заключено чуть больше четверти от количества соглашений за аналогичный период в 2021 году.

"По ценовому критерию сейчас аренда жилья кажется лучшей альтернативой, чем покупка, и эта ситуация будет сохраняться длительное время", — рассказала Первин Дадашова.

Как отмечали в НБУ, рынок аренды жилья быстро и ощутимо реагирует на изменение макросреды и условий безопасности. После весеннего падения спрос здесь остается низким, без постоянных признаков улучшения.

Ранее Фокус рассказывал, что во Львове из-за переселенцев цены на квартиры догоняют столичные. Также мы писали, где в Украине покупают самые дорогие и самые дешевые автомобили.