Київ не в лідерах: де в Україні найдорожча та найдешевша оренда житла

Першість за вартістю оренди однокімнатних квартир утримує Закарпатська область. Загалом по Україні в січні, порівняно з груднем, середня плата за місячну оренду квартири зросла на 5,2% — з 5 699 до 5 994 гривень.

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У січні 2023 року українці за оренду квартир у середньому платили більше майже 6 тисяч гривень. Про це свідчать дані Держстату.

Найдорожча оренда житла була у Закарпатській області — у середньому 13 123 гривні за однокімнатну квартиру. Друге місце посідає Львівська область, де оренда квартири з однією кімнатою з грудня 2022 року зросла на 0,2% — до 10 996 гривень.

У Києві, який зараз посідає третє місце, орендувати житло взагалі стало дешевшим, оскільки ціни знизилися на 2,6% — до 7 438 гривень. Четверте та п'яте місця посідають Хмельницька (7 165 гривень) та Чернівецька області (7 095 гривень) відповідно.

Де найдешевша оренда

Дешево можна зняти житло, як і раніше, у прифронтових регіонах. Наприклад, у Херсонській області орендувати "однушку" можна лише за 2 905 гривень, у Запорізькій — за 2 862 гривень, у Сумській — за 2 687 гривень.

Загалом по Україні в січні, порівняно з груднем, середня плата за місячну оренду квартири зросла на 5,2% — з 5 699 до 5 994 гривень.

За скільки в Україні можна купити однокімнатну квартиру

Згідно зі статистикою порталу ЛУН, вартість квартир у різних українських регіонах станом на лютий 2023 року була такою:

Київ — 3,2 млн грн;

Львів — 2,1 млн грн;

Одеса — 1,7 млн грн;

Вінниця — 1,6 млн грн;

Ужгород — 1,6 млн грн.

Дешевша вартість квартир спостерігається у населених пунктах у центральній і південній частинах країни, а саме:

Херсон — 1,1 млн грн;

Миколаїв — 1 млн грн;

Кропивницький — 940 тис. грн;

Запоріжжя — 920 тис. грн;

Кривий Ріг — 480 тис. грн.

Що відбувалося на ринку нерухомості з початком війни

На українському ринку нерухомості у 2022 році був дисбаланс через війну та ситуацію безпеки. Як заявила наприкінці грудня директорка Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", за перші три квартали минулого року було укладено трохи більше чверті від кількості угод за аналогічний період у 2021 році.

"За ціновим критерієм зараз оренда житла здається кращою альтернативою, ніж покупка, і ця ситуація зберігатиметься тривалий час", — розповіла Дадашова.

Як зазначали в НБУ, ринок оренди житла швидко та відчутно реагує на зміну макросередовища й умов безпеки. Після весняного падіння попит тут залишається низьким, без постійних ознак покращення.

Раніше Фокус розповідав, що у Львові через переселенців ціни на квартири наздоганяють столичні. Також ми писали, де в Україні купують найдорожчі та найдешевші автомобілі.