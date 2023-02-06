За скільки в Україні сьогодні можна купити однокімнатну квартиру: рейтинг цін

Аналітики розповіли про те, як змінилася вартість нерухомості в різних регіонах України. Львів поступово наздоганяє столицю.

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В Україні сфера нерухомості почала відновлюватися з 24 лютого 2022 року, і тепер ціни в низці регіонів практично досягли довоєнного рівня. Найдешевше, як і раніше, — в наближених до фронту населених пунктах. Про це свідчить статистика порталу ЛУН.

За попередніми даними, за останні три місяці ціни знизилися виключно в столиці на 400 тисяч гривень, або ж на 12% від вартості. В інших містах усе залишилося без значних змін.

Аналітики наводять таку статистику вартості однокімнатних квартир у різних українських регіонах станом на лютий 2023 року:

Київ — 3,2 млн грн;

Львів — 2,1 млн грн;

Одеса — 1,7 млн грн;

Вінниця — 1,6 млн грн;

Ужгород — 1,6 млн грн.

Найдешевше в населених пунктах у центральній і південній частинах країни, а саме:

Херсон — 1,1 млн грн;

Миколаїв — 1 млн грн;

Кропивницький — 940 тис. грн;

Запоріжжя — 920 тис. грн;

Кривий Ріг — 480 тис. грн.

Статистика базується на цінових пропозиціях в оголошеннях, але, за словами експертів, розмір оплати обговорюється безпосередньо під час купівлі з власником.

"В областях, наближених до зони бойових дій, таких як Харків, Миколаїв або Херсон, дисконт може бути суттєвішим. Але в цих же областях і кількість виставлених квартир у кращому випадку становить до 1/5 довоєнних. Більшість власників, які ще планували продавати нерухомість до війни, відкладають це рішення до перемоги", — зазначають експерти.

Нагадаємо, Фокус зазначав, що у Львові через переселенців ціни на квартири наздоганяють столичні. Цю тенденцію можна пояснити тим, що на відміну від Києва, де попит на житло в новобудовах значно скоротився, у західній частині України, і зокрема у Львові, інтерес до придбання нерухомості помітно жвавіший.

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