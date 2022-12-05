Рятуються від війни: у Львові через переселенців ціни на квартири наздоганяють столичні

Попит на нове житло під час війни в Україні значно знизився. Яку нерухомість та де ще купують українці, в яких регіонах ціни ростуть найшвидше і як на ринок впливають пільгові кредити?

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Незважаючи на зниження попиту на нерухомість у новобудовах в умовах війни, українські забудовники піднімають ціни. На цей крок штовхає їх підвищення собівартості будівництва на тлі девальвації гривні.

Якщо в листопаді 2021 року в Києві середня ціна квадратного метра житла на первинному ринку становила 33 тис. грн, то зараз підвищилася до 48 тис. грн (+45%). При цьому, у Львові ціни практично зрівнялися зі столичними піднявшись за рік із 24 тис. грн за кв. м до тих же 48 тис. грн за кв (+100%)", — розповідає Фокусу Анна Мурашенко, комерційна директорка Really Building.

Цю тенденцію можна пояснити тим, що на відміну від Києва, де попит на житло в новобудовах значно скоротився, на Заході України, і зокрема — у Львові, інтерес до придбання нерухомості помітно жвавіший.

"Найбільший реальний попит на квартири в новобудовах, що конвертується в угоди вже тут і зараз, спостерігається в Івано-Франківську, Львові та Тернополі, хоча останні перебої зі світлом і дещо скоротили кількість охочих купувати житло навіть тут", — коментує ситуацію Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості. Цікавляться покупці, за спостереженнями співрозмовниці Фокусу, не так однокімнатними, як двокімнатними площею приблизно 60-75 кв.

Де за останній рік найбільше подорожчав квадратний метр у новобудовах:

Ужгород: 42,6 тис. грн (+96%);

Львів: 46,8 тис. грн (+84%);

Чернівці: 34,2 тис. грн (+70%);

Вінниця: 35,6 тис. грн (+69%);

Івано-Франківськ: 23,4 тис. грн (+68%);

Одеса: 39,1 тис. грн (+55%);

Дніпро: 44,6 тис. грн (+54%);

Тернопіль: 24,3 тис. грн (+46%);

Хмельницький: 21,8 тис. грн (+45%);

Київ: 48,3 тис. грн (+39%);

Харків: 22 тис. грн (-12%).

Дані: lun.ua, аналіз Фокусу

За словами Ірини Луханіної, експертки з нерухомості, у Києві на тлі загального низького попиту на новобудови більший інтерес до економічного житла вартістю по 28-35 тис. грн за кв. м можна пояснити використанням пільгових іпотечних програм для ВПО, військовослужбовців та інших. На думку співрозмовниці Фокусу, такі державні програми кредитування, як "єОселя" та "Українська мрія" позитивно впливають як на ринок житла, так і на сектор фінансових послуг.

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"Одно- та двокімнатні квартири в деяких будинках на первинному ринку можуть підійти під умови купівлі за державними програмами кредитування за критерієм вартості квадратного метра та метражу. При цьому будинок має бути на останній стадії готовності, а в ідеалі — введений в експлуатацію і з документами", — коментує Луханіна.

Вибір у потенційних покупців є. На порталі lun.ua у Києві представлено 18 ЖК, де можна придбати житло за програмою "єОселя", у Київській області — 41 такий проєкт.

За даними Міністерства економіки, станом на 1 грудня 2022 року банки видали вже 111 кредитів за програмою "єОселя" на суму 147,3 млн грн. Нагадаємо, програму "єОселя" уряд запустив лише у жовтні 2022 року й вона лише набирає обертів. Як повідомляють у Мінекономіки, 6 829 заявників мають попереднє позитивне рішення банків і далі на них чекає підтвердження даних, пошук квартири та підготовка документів. Окрім цього, ще 6 816 заявок станом на 1 грудня перебували на розгляді.

[ + – ] Статистика програми "Оселя" станом на 1 грудня 2022 року Фото: Міністерство економіки України

На інші об'єкти на первинному ринку, які не підходять під умови пільгової іпотеки, у Києві й області, за словами Луханіної, попит майже нульовий. Співрозмовниця Фокусу додає, що на ринку є хіба що купівля первинки на вторинному ринку в первинного інвестора з великим дисконтом, який може досягти 40% вартості.

Як раніше писав Фокус, через війну в Україні терміни здачі будинків в експлуатацію затримуються на 6-18 місяців. На думку Вікторії Берещак, за попередніми оцінками, станом на початок грудня перебої з електропостачанням додали до термінів затримок від 3 до 6 тижнів додатково. Якщо ситуація не нормалізується, відставання будівництва від графіків ставатиме ще більшим, причому по всій Україні.

Раніше Фокус оцінював перспективи повернути стабільне електропостачання та аналізував що буде, якщо росіяни спровокують новий блекаут.