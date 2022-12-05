Спасаются от войны: во Львове из-за переселенцев цены на квартиры догоняют столичные

Спрос на новое жилье во время войны в Украине значительно снизился. Какую недвижимость и где еще покупают украинцы, в каких регионах цены растут быстрее всего и как на рынок влияют льготные кредиты?

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Несмотря на снижение спроса на недвижимость в новостройках в условиях войны украинские застройщики поднимают цены. На этот шаг их толкает повышение себестоимости строительства на фоне девальвации гривны.

"Если в ноябре 2021 года в Киеве средняя цена квадратного метра жилья на первичном рынке составляла 33 тыс. грн, то сейчас повысилась до 48 тыс. грн (+45%). При этом, во Львове цены практически сравнялись со столичными поднявшись за год с 24 тыс. грн за кв. м до тех же 48 тыс. грн за кв. (+100%)", — рассказывает Фокусу Анна Мурашенко, коммерческий директор Really Building.

Эту тенденцию можно объяснить тем, что в отличие от Киева, где спрос на жилье в новостройках значительно сократился, на Западе Украины, и в частности — во Львове, интерес к приобретению недвижимости заметно живее.

"Наибольший реальный спрос на квартиры в новостройках, который конвертируется в сделки уже здесь и сейчас, наблюдается в Ивано-Франковске, Львове и Тернополе, хотя последние перебои со светом и несколько сократили количество желающих покупать жилье даже здесь", — комментирует ситуацию Виктория Берещак, эксперт рынка недвижимости. Интересуются покупатели, по наблюдениям собеседницы Фокуса, не столько однокомнатными, сколько двухкомнатными площадью около 60-75 кв.

Где за последний год больше всего подорожал квадратный метр в новостройках

Ужгород: 42,6 тыс. грн (+96%)

Львов: 46,8 тыс. грн (+84%)

Черновцы: 34,2 тыс. грн (+70%)

Винница: 35,6 тыс. грн (+69%)

Ивано-Франковск: 23,4 тыс. грн (+68%)

Одесса: 39,1 тыс. грн (+55%)

Днепр: 44,6 тыс. грн (+54%)

Тернополь: 24,3 тыс. грн (+46%)

Хмельницкий: 21,8 тыс. грн (+45%)

Киев: 48,3 тыс. грн (+39%)

Харьков: 22 тыс. грн (-12%)

Данные: lun.ua, анализ Фокуса

По словам Ирины Луханиной, эксперта по недвижимости, в Киеве на фоне общего низкого спроса на новостройки, больший интерес к экономичному жилью стоимостью по 28-35 тыс. грн за кв. м можно объяснить внедрением льготных ипотечных программ для ВПЛ, военнослужащих и др. По мнению собеседницы Фокуса, такие государственные программы кредитования, как "єОселя" и "Українська мрія" положительно влияют, как на рынок жилья, так и на сектор финансовых услуг.

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"Одно- и двухкомнатные квартиры в некоторых домах на первичном рынке могут подойти под условия покупки по государственным программам кредитования по критерию стоимости квадратного метра и метража. При этом дом должен быть на последней стадии готовности, а в идеале — введен в эксплуатацию и с документами", — комментирует Луханина.

Выбор у потенциальных покупателей есть. На портале lun.ua в Киеве представлено 18 ЖК, где можно приобрести жилье по программе "єОселя", в Киевской области — 41 такой проект.

По данным Министерства экономики, по состоянию на 1 декабря 2022 года банки выдали уже 111 кредитов по программе "єОселя" на сумму 147,3 млн грн. Напомним, программу "єОселя" правительство запустило только в октябре 2022 года и она только набирает обороты. Как сообщают в Минэкономики, 6829 заявителей имеют предварительное положительное решение банков и дальше их ждет подтверждение данных, поиск квартиры и подготовка документов. Кроме этого, еще 6816 заявок на 1 декабря находились на рассмотрении.

[ + – ] Статистика программы "єОселя" на 1 декабря 2022 года Фото: Министерство экономики Украины

По другим объектам на первичном рынке, не подходящим под условия льготной ипотеки, в Киеве и области, по словам Луханиной, спрос почти нулевой. Собеседница Фокуса добавляет, что на рынке имеет место разве что покупка первички на вторичном рынке у первичного инвестора с большим дисконтом, который может достичь 40% от стоимости.

Как ранее писал Фокус, из-за войны в Украине сроки сдачи домов в эксплуатацию задерживаются на 6-18 месяцев. По мнению Виктории Берещак, по предварительным оценкам по состоянию на начало декабря перебои с электроснабжением добавили к срокам задержек от 3 до 6 недель дополнительно. Если ситуация не нормализуется, отставание строительства от графиков будет становиться еще больше, причем — по всей Украине.

Ранее Фокус оценивал перспективы вернуть стабильное электроснабжение и анализировал что будет, если россияне спровоцируют новый блэкаут.