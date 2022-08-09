Квартира в долг. Какие условия покупки жилья предлагают переселенцам, медикам и военным
Кабинет Министров Украины объявил: запускается льготная ипотека. Согласно условиям, некоторые украинцы смогут купить жилье в кредит по ставке 3% годовых. Фокус узнал условия покупки жилья для военных и переселенцев, а также, может ли программа льготной ипотеки стать популярной в условиях военного положения.
В правительстве уверенными темпами идет поиск новых проектов, которые могут помочь в вопросе приобретения украинцами собственного жилья. В частности, речь идет о помощи нескольким группам населения Украины, среди которых – военнослужащие, медики, переселенцы, а также научные сотрудники, педагоги, ветераны боевых действий, семьи погибших на войне. Новым проектом Кабмина стало возобновление с октября выдачи ипотечных кредитов по скромной ставке 3% годовых, о чем идет речь в Постановлении КМУ№856.
"В первую очередь, есть потребность в обеспечении жильем временно перемещенных лиц, особенно тех, кто эвакуировался из зоны боевых действий. Льготная ипотека – это один из способов способствовать решению данной задачи. Не самый действенный и удачный. Насущной потребности в именно ипотеке сейчас, на мой взгляд, нет. Скорее, есть потребность в упорядочении рынка имеющегося жилья, в механизмах, которые позволяли бы людям быстро находить имеющееся жилье", — прокомментировал Фокусу ипотечный вопрос ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.
Льготная ипотека: кому и на каких условиях
Согласно постановлению КМУ №856, ипотечные кредиты по льготной ставке 3% или 7% годовых будут выдавать на 20 лет, а обязательный взнос заемщика составит не менее 20% от стоимости объекта недвижимости.
Ставка по кредиту (3% или 7% годовых) зависит от того, к какой категории принадлежит заемщик. Например, 3% годовых по ипотеке получат военнослужащие ВСУ, СБУ, разведки Минобороны, медики, научные сотрудники и педагоги. А 7% годовых – ветераны войны, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица, а также другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых менее 52,5 кв. метра для семьи на одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр – на каждого следующего члена семьи.Важно
Член Совета НБУ Виталий Шапран позитивно оценивает запуск льготной ипотеки.
"Это действительно важно, чтобы удержать людей на должностях врачей, ученых и других сейчас важных специальностей. У нас 6,5 млн. граждан получили убежище в ЕС, конечно, это отразилось на рынке труда. Так что лишних льгот и расходов правительства в этом секторе не будет точно. Вообще, вся наша поствоенная экономика будет построена на том, чтобы вернуть наши трудовые ресурсы домой, предоставить соцзащиту тем, кто воевал в рядах ВСУ", — отмечает Виталий Шапран. По его словам, острый дефицит жилья может ощущаться по мере завершения боевых действий и возвращения мирного населения в города.
"Из-за роста уровня ставок на рынке в ближайшие полгода не льготной ипотеки существовать не может, поэтому инициатива — достаточно правильная и имеет социальную направленность", — говорит эксперт.
В Украине резко стоит вопрос жилья для переселенцев из районов ведения боевых действий, однако вряд ли кредиты смогут получить самые нуждающиеся в недвижимости группы граждан
Чтобы получить льготную ипотеку по ставке 3% или 7% годовых, согласно программе, заявитель обязан соответствовать нескольким параметрам:
- быть гражданином Украины и относится к категориям лиц, указанных в постановлении №856
- быть не младше 18 лет на момент подписания кредитного договора и не старше 70 лет на момент полной выплаты долга по кредиту
- быть платежеспособным и вести регулярную оплату платежей по кредиту
- не иметь никаких действующих ипотечных договоров, что были заключены по каким-либо иным государственным программам
Кроме того, в собственности кандидата на получение ипотечного кредита и членов его семьи должно быть менее 52,5 кв. метра общей площади жилой недвижимости для семьи на одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи. Не учитывается недвижимость, расположенная в районе проведения боевых действий или на территории, находящейся во временной оккупации.
Также, согласно условиям новой ипотечной программы правительства, есть требования к самому объекту недвижимости, который покупают в кредит.
Каким должен быть предмет ипотеки, согласно новой программе:
- расположен на территории Украины (но не на оккупированной территории и не в районе проведения военных действий);
- стоимость жилья не должна превышать оценочную стоимость, определенную на основании отчета об оценке, проведенную субъектом оценочной деятельности или сотрудником банка.
Предметом ипотеки не могут быть:
- помещения из фондов жилья, предназначенного для временного проживания;
- квартиры в многоквартирном жилом доме, который является объектом права государственной или коммунальной собственности;
- квартиры в многоквартирном доме, принятые в эксплуатацию раньше, чем за десять лет до даты заключения договора (для жилья в областном центре).
Подключать к выдаче кредитов по новой ипотечной программе, скорее всего, будут государственные банки, считают опрошенные Фокусом эксперты. Но в дальнейшем выдавать такие кредиты могут и другие игроки банковского рынка.Важно
"Первыми будут банки, уже имеющие экспертизу по оценке рисков по ипотечным кредитам. Прежде всего – госбанки. Но впоследствии к программе могут присоединиться больше финучреждений. Сейчас у банков достаточно ликвидности, но почти нет безопасных и высокодоходных инструментов инвестирования. Поэтому при условии окончания войны льготной ипотекой могут заинтересоваться гораздо больше финучреждений, чем это было до войны", — отметил заместитель председателя правления Юнекс Банка Алексей Карчажкин.
Ипотечные кредиты во время войны
После вторжения РФ в Украину ипотечный рынок уже почти полгода пребывает, по словам экспертов, в коме. Ведь большинство банков в стране прекратили выдачу кредитов на покупку недвижимости.
"Я бы оценил ипотечный рынок как близкий к нулевой активности. Если такие кредиты и выдаются, то наверняка носят технический характер, например, кредит на то время, когда семья продаст старое жилье, или в других ситуациях, когда есть технические задержки в финансировании", — отметил Виталий Шапран.
Евгений Дубогрыз тоже говорит, что сейчас рынка практически нет. "Так и должно быть во время войны. Были отдельные выдачи отдельных банков, в первую очередь, государственных. Но это — единичные случаи. Сейчас банки даже не знают, что делать с кредитами, которые было выдано раньше, потому что платежеспособность заемщиков резко ухудшилась, не все могут платить, а цены на квартиры упали, поэтому забрать залог также не вариант, его не продать быстро, или не продать вообще", — говорит Евгений Дубогрыз.
Согласно условиям, банки тщательно изучают уровень доходов заемщика, которых в условиях резкого роста цен на недвижимость ввиду девальвации может быть недостаточно, чтобы получить заем
Алексей Карчажкин считает, что то, что правительство запускает в октябре новую ипотечную программу, — это, скорее, работа "на будущее".
"Принятое решение вступит в силу только 1 октября. К тому времени нужно будет проделать много работы. Одну из самых сложных задач правительство поручило Министерству финансов — найти источники финансирования программы. Вряд ли до конца года речь пойдет о слишком больших суммах, но все же в режиме дефицита бюджета задача не выглядит простой", — объяснил Алексей Карчажкин.
Эксперты уверены: спрос на новую ипотеку будет, однако такой спрос может быть ограничен самими банками, которые будут отметать много заявок в связи с внутренними нормативами оценки платежеспособности получателей ипотечных кредитов.
"Программа составлена так, что оценивать платежеспособность заемщиков должны именно кредиторы. Если это будут банки, то они это будут делать, исходя из существующих методов оценки, которые сейчас не работают – очень высокие риски, очень высокая неопределенность. Необходимо обновление методик оценки платежеспособности, в том числе правил, устанавливаемых регулятором. Потому что по текущим критериям оценки заемщиков очень мало шансов, что многие заявки будут удовлетворяться. Особенно, если речь идет о военных – высокие риски, связанные с войной. Что касается медиков и учителей или ученых – здесь большие риски именно доходов, что эти доходы будут постоянными", — подчеркнул Дубогрыз.Важно
То есть, существует риск, что тщательно прописанные условия этой программы отсекут на этапе оценки поданных в банк документов большинство тех, кто будет претендовать на получение кредита.
"Кроме ставки и срока, программа содержит ряд других ограничений: от стоимости жилья, которое, разумеется, сейчас существенно возрастет в гривневом эквиваленте, до площади квартиры, возраста дома и т.д. Если будет политическая воля, теоретически программу можно сделать очень популярной и эффективной", — объяснил Алексей Карчажкин.
И все же речь идет, скорее, о перспективе для развития ипотеки "после войны", ведь до момента завершения боевых действий ни банки не будут готовы раздавать миллионные займы, ни сами заемщики – ввязываться в обязательства по погашению кредита на десять или двадцать лет.Важно
"До завершения активных боевых действий, фактически, до победы, программа будет в зачаточном состоянии. Не будет массовой или даже доступной. Ипотека сейчас — очень рисковый продукт для банков. Нет действенной методики оценки платежеспособности заемщиков. Вообще кредитование во время войны, особенно ипотечное кредитование, имеет мало шансов на развитие – не потому, что программа плохо прописана, а потому, что есть огромная неопределенность в экономике", — резюмировал Евгений Дубогрыз.