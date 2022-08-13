В Украине хотят построить 32 тысячи квартир для переселенцев в течение полугода, — ОП

По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, квадратный метр в новых квартирах будет стоить примерно 700 долларов. Подобные пятиэтажные дома планируют построить в 16 областях.

Украинские власти планируют в течение следующих 5-6 месяцев планируют построить пятиэтажные дома в 16 областях для переселенцев. В каждом регионе появятся по 2 тысячи квартир. Об этом в своем телеграм-канале в субботу, 13 августа, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В ходе разговора с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне Тимошенко представил план строительства жилья для украинских переселенцев, который был разработан совместно с известными архитектурными бюро. Ожидается, что по 2 тысячи квартир появятся в 16 областях Украины в течение следующих 5-6 месяцев. Стоимость вместе с мебелью и оборудованием составит примерно 700-800 долларов за квадратный метр.

"После деоккупации территорий и восстановления жилищного фонда люди смогут вернуться в свои дома, а эти квартиры будут переданы военным, медикам, работникам полиции", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Министерства инфраструктуры, по состоянию на 21 июля в результате полномасштабного вторжения войск РФ домов лишились приблизительно 320 тысяч украинцев.

По словам вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, вскоре Украину ожидает новая волна внутренних переселенцев из-за наступающего сезона холодов и поврежденных в результате войны систем теплоснабжения. В ООН сообщали, что в Украине насчитывается более 7 млн внутренне перемещенных лиц.

Также власти Украины сообщали, что обязательная эвакуация в дальнейшем коснется не только Донецкой области, но и других регионов страны.