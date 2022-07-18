В Украине скоро ожидается новая волна внутренних переселенцев, — Верещук

По мнению вице-премьера, люди будут вынуждены покинуть свои дома, чтобы пережить зиму.

В украинском правительстве прогнозируют, что наступающая зима будет самой самой сложной для страны за все годы независимости, рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Это вызовет очередную волну перемещений украинцев по стране. Ожидается, что множество людей, которые, убежав от войны, сейчас живут в санаториях летнего типа, будут переселены в места, где есть отопление.

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"Мы решили с руководителями областных военных администраций, что именно они дадут нам план, куда и кого можно переместить, что нужно утеплить и каким образом это сделать, — сказала Верещук. — Мы упрощаем процедуру тендерных закупок и процедур для реконструкции общежитий: и утеплений, и проведения энергоаудита, и все, что нужно для того, чтобы люди жили зимой в тепле".

По словам вице-премьера, местные власти с этой задачей сами не справятся, поэтому будут использоваться средства из резервного фонда государственного бюджета. Также она не скрывает, что больше всего в правительстве рассчитывают на помощь международных партнеров: UNICEF, ООН, организации по миграции и других. Они будут помогать ваучерами на отопление, углем, дровами и всем остальным.

"Мы взялись координировать этот процесс, надеюсь, что скоро будет результат", — сообщила Верещук.

[ + – ] Ирина Верещук

Она рассказала, что в стране официально зарегистрировано около 4,5 млн внутренних переселенцев, однако по факту их почти 7 млн. Причем ближе к зиме прогнозируется новая волна перемещений с востока на запад Украины.

"Более 500 тыс. человек, мы прогнозируем, выедут. Например, сейчас Запорожская область — Мелитополь, Энергодар и другие города — фактически отрезаны от газоснабжения, возобновить его нет возможности. Поэтому люди будут вынуждены выезжать и искать убежище на Западной Украине", — сказала Ирина Верещук.

Напомним, мэр Краматорска Александр Гончаренко уверен в том, что для города зима будет невероятно сложной. По его словам, российские войска каждый день разрушают инфраструктуру, в городе уже два месяца нет газа и неизвестно, удастся ли наладить газоснабжение до отопительного сезона и будет ли вода в домах.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас в стране готовится запас энергоносителей на зиму. Украина уже закачала в подземные хранилища 11,3 млрд кубов газа, при этом "Нафтогазу" поставлена задача к началу отопительного сезона накопить в хранилищах 19 млрд кубометров. Также по состоянию на сегодняшний день страна располагает 1,5 млн тонн угля, до наступления холодов планируют сформировать запас в размере более 2 млн тонн.