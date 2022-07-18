В Україні скоро очікується нова хвиля внутрішніх переселенців, — Верещук

На думку віцепрем'єрки, люди будуть змушені залишити свої будинки, щоби пережити зиму.

В українському уряді прогнозують, що прийдешня зима буде найскладнішою для країни за всі роки незалежності, розповіла віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Це викличе чергову хвилю переміщень українців по країні. Очікується, що безліч людей, які, втікши від війни, зараз живуть у санаторіях літнього типу, будуть переселені в місця, де є опалення.

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"Ми вирішили з керівниками обласних військових адміністрацій, що саме вони дадуть нам план, куди й кого можна перемістити, що потрібно утеплити і як це зробити, — сказала Верещук. — Ми спрощуємо процедуру тендерних закупівель і процедур для реконструкції гуртожитків: і утеплень, і проведення енергоаудиту, і все, що потрібне для того, щоб люди жили взимку в теплі".

За словами віцепрем'єрки, місцева влада з цим завданням сама не впорається, тому використовуватимуться кошти з резервного фонду державного бюджету. Також вона не приховує, що найбільше в уряді розраховують на допомогу міжнародних партнерів: UNICEF, ООН, міграційних організацій та інших. Вони допомагатимуть ваучерами на опалення, вугіллям, дровами та рештою.

"Ми взялися координувати цей процес, сподіваюся, що скоро буде результат", — повідомила Верещук.

[ + – ] Ірина Верещук

Вона розповіла, що в країні офіційно зареєстровано близько 4,5 млн внутрішніх переселенців, проте фактично їх майже 7 млн. Причому ближче до зими прогнозується нова хвиля переміщень зі сходу на захід України.

"Понад 500 тис. людей, ми прогнозуємо, виїдуть. Наприклад, зараз Запорізька область — Мелітополь, Енергодар та інші міста — фактично відрізані від газопостачання, відновити його немає можливості. Тому люди будуть змушені виїжджати й шукати притулок на Заході Україні", — сказала Ірина Верещук.

Нагадаємо, мер Краматорська Олександр Гончаренко впевнений у тому, що для міста зима буде неймовірно складною. За його словами, російські війська щодня руйнують інфраструктуру, у місті вже два місяці немає газу, та невідомо, чи вдасться налагодити газопостачання до опалювального сезону та чи буде вода в будинках.

Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз у країні готують запас енергоносіїв на зиму. Україна вже закачала в підземні сховища 11,3 млрд кубів газу, при цьому "Нафтогазу" поставили завдання до початку опалювального сезону накопичити в сховищах 19 млрд кубометрів. Також станом на сьогодні країна має в своєму розпорядженні 1,5 млн тонн вугілля, до настання холодів планують сформувати запас у розмірі понад 2 млн тонн.