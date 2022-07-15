Уряд не підвищуватиме тарифів і продовжуватиме платити субсидії, — Шмигаль

За словами прем'єра, зараз триває активна підготовка до опалювального сезону, у країні формується запас газу та вугілля.

Під час наради, присвяченої підготовці до опалювального сезону, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що українцям продовжать виплачувати субсидії, а тарифи залишаться незмінними.

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"Як і обіцяли, всі тарифи цієї зими залишаються без змін, також уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів", — наголосив прем'єр.

Також Шмигаль розповів, що наразі готується запас енергоносіїв на зиму. Україна вже закачала до підземних сховищ 11,3 млрд кубів газу, водночас "Нафтогазу" поставлено завдання до початку опалювального сезону накопичити у сховищах 19 млрд кубометрів. Також станом на сьогодні країна має в своєму розпорядженні 1,5 млн тонн вугілля.

"Це у 2,5 раза більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси", — сказав він.

Водночас в Україні нарощують обсяги власного видобутку та домовляються з країнами-партнерами, щоб забезпечити до зими запас вугілля у розмірі понад 2 млн тонн.

Нагадаємо, 7 липня прем'єр заявив про те, що Кабмін ухвалив рішення заморозити будь-які підвищення тарифів на комунальні послуги, які перебувають у сфері відповідальності уряду. Насамперед йдеться про тарифи на електроенергію.

Експерти пояснювали Фокусу, що зараз уряд просто не може собі дозволити зростання тарифів, оскільки багато українців втрачають робочі місця та їх доходи знижуються. Водночас заморожування тарифів зовсім не означає, що вся країна цього року буде забезпечена газом і теплом.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов передрік країні "надскладний" опалювальний сезон та попередив, що температура у квартирах триматиметься в межах 18-20 градусів.