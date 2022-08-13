В Україні хочуть збудувати 32 тисячі квартир для переселенців протягом півроку, — ОП

За словами заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенко, квадратний метр у нових квартирах коштуватиме приблизно 700 доларів. Подібні п'ятиповерхові будинки планують звести у 16 областях.

Українська влада планує протягом наступних 5-6 місяців планує збудувати п'ятиповерхові будинки в 16 областях для переселенців. У кожному регіоні з'явиться по 2 тисячі квартир. Про це у своєму телеграм-каналі у суботу, 13 серпня, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Під час розмови з послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне Тимошенко представив план будівництва житла для українських переселенців, розроблений спільно з відомими архітектурними бюро. Очікується, що по 2 тисячі квартир з'являться у 16 областях України протягом наступних 5-6 місяців. Вартість разом з меблями та обладнанням становитиме приблизно 700-800 доларів за квадратний метр.

"Після деокупації територій та відновлення житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх будинків, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Міністерства інфраструктури, станом на 21 липня в результаті повномасштабного вторгнення військ РФ будинків втратили приблизно 320 тисяч українців.

За словами віце-прем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, незабаром на Україну чекає нова хвиля внутрішніх переселенців через сезон холодів і пошкоджених внаслідок війни систем теплопостачання. В ООН повідомляли, що в Україні налічується понад 7 млн внутрішньо переміщених осіб.

Також влада України повідомляла, що обов'язкова евакуація надалі торкнеться не лише Донецької області, а й інших регіонів країни.