Компенсация за разрушенное жилье: украинцам назвали сроки выплат

По состоянию на март 2023 года граждане Украины через "Дию" подали 335 тыс. заявок на разрушенное или поврежденное жилье.

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Компенсацию за разрушенное в ходе военных действий жилье украинцам, возможно, начнут выдавать с мая 2023 года. Об этом в эфире телемарафона в четверг, 2 марта заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Мы надеемся, что уже в мае заработает полноценно механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье. Когда этот закон заработает, на такую компенсацию будут иметь право граждане Украины — исключительно физические лица. На сегодня у государства нет возможности возмещать убытки для бизнеса. Это будет следующим шагом", — рассказала она.

По словам Елены Шуляк, компенсация полагается только за то жилье, которое было разрушено после 24 февраля 2022 года.

"Люди, у которых разрушены квартиры, получат жилищные сертификаты, которые будут обменивать на жилье, которое они сами выберут. Человек будет свободно выбирать и населенный пункт, и самостоятельно ту недвижимость, которую хочет", — подчеркнула Елена Шуляк.

Она также рассказала, что по состоянию на март 2023 года граждане Украины через "Дию" подали 335 тыс. заявок на разрушенное или поврежденное жилье.

Как именно украинцы будут получать компенсацию

23 февраля 2023 года Верховная Рада приняла законопроект №7198 о создании механизма компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны.

Согласно закону, компенсация положена только за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость. Например:

квартиры;

другие жилые помещения (комнаты в общежитиях);

усадьбы;

садовые и дачные дома;

объекты строительства с опорными и внешними конструкциями.

При этом законопроектом не предусматривается, что компенсация будет выплачиваться деньгами. По словам народного депутата Ярослава Железняка, украинцам будут выдавать жилищные сертификаты.

"Это документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе возведенного в будущем) в объеме определенной денежной суммы", – объяснил он.

Чтобы точно выдали компенсацию: как правильно фиксировать разрушения жилья

В Минреинтеграции уже предупреждали украинцев о важности правильно фиксировать все разрушения. В ведомстве также подробно рассказали, что для этого нужно:

сделать фото или видео хорошего качества, по возможности включив на телефоне геолокацию.

Во время съемки нужно сообщить о своем местонахождении. Также важно озвучить дату, время, охарактеризировать детали повреждения (по возможности зафиксировать сведения от третьих лиц, которые предварительно должны представиться)

Фиксировать разрушения необходимо крупным и малым планом, снимать все внешние и внутренние повреждения. Необходимо также указать близлежащую территорию и находящиеся рядом объекты.

Сохранить снятое в первоначальном виде: без использования графических редакторов, надписей и т.д.

Сделать копии отснятых материалов и сохранить их на разных носителях: флешке, файлообменнике и т.д.

Ранее Фокус объяснял, кто из украинцев может не получить компенсацию за то, что российские оккупанты разрушили его жилье. Также Фокус писал, что Украина будет требовать от России 300 млрд долларов компенсации за ущерб, полученный в ходе большого вторжения армии агрессора.