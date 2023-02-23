Денег не будет: стало известно, как украинцам будут компенсировать потерю жилья из-за войны

Право на компенсацию получат физические лица – граждане Украины, являющиеся владельцами, заказчиками строительства, инвесторами поврежденных или уничтоженных объектов недвижимого имущества, а также их наследники.

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Верховная Рада Украины в четверг, 23 февраля, поддержала законопроект №7198 о создании механизма компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Деньги за поврежденное имущество получить будет практически невозможно – вместо них будут предоставляться, в частности, либо жилищные сертификаты, либо оплата ремонтных работ.

Как будут предоставлять компенсацию

Известно, что закон будет действовать в течение 3 лет после прекращения или отмены военного положения "на территории, где такой объект находится (находился)". Компенсации будут предоставляться только за имущество, поврежденное или разрушенное с 24 февраля 2022 года.

"Закон не будет распространяться на объекты, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории", – отметил Железняк.

Сама компенсация будет предоставляться лишь за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость. Например:

квартиры;

другие жилые помещения (комнаты в общежитиях);

усадьбы;

садовые и дачные дома;

объекты строительства с опорными и внешними конструкциями.

Денег не будет

Как объяснил Ярослав Железняк, получить деньги за поврежденное имущество практически невозможно.

"Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат. Это документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе возведенного в будущем) в объеме определенной денежной суммы", – объяснил нардеп.

При этом владельцы частных домов, по словам депутата, могут рассчитывать на денежную компенсацию, поскольку им предоставят выбор:

получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома;

или деньги, которые будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.

Каким будет размер компенсации

Предельный размер компенсации – и денежной, и в виде жилищного сертификата – не установлен. Также не будет ограничений по:

местонахождению;

типу;

площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат.

"Если стоимость жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, недополученную часть компенсации будут платить получателю только за счет денежных средств, полученных от РФ для возмещения убытков", – добавил Ярослав Железняк.

Ранее Фокус подробно объяснял, как украинцам зафиксировать ущерб и подавать заявку для компенсации за разрушенное жилье. Также Фокус писал, кто из украинцев не сможет получить деньги для восстановления своего жилья.