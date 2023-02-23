Грошей не буде: стало відомо, як українцям компенсуватимуть втрату житла через війну

Право на компенсацію отримають фізичні особи-громадяни України, які є власниками, замовниками будівництва, інвесторами пошкоджених чи знищених об'єктів нерухомого майна, а також їхні спадкоємці.

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Верховна Рада України в четвер, 23 лютого, підтримала законопроєкт №7198 про створення механізму компенсації за житло, зруйноване чи пошкоджене під час війни. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Гроші за пошкоджене майно отримати буде практично неможливо — замість них надаватимуться, зокрема, або житлові сертифікати, або оплата ремонтних робіт.

Як надаватимуть компенсацію

Відомо, що закон діятиме протягом 3 років після припинення або скасування воєнного стану "на території, де такий об'єкт розташований (був розташований)". Компенсації надаватимуть лише за майно, пошкоджене чи зруйноване з 24 лютого 2022 року.

"Закон не поширюватиметься на об'єкти, які в дату запровадження воєнного стану були на тимчасово окупованій території", — зазначив Железняк.

Саму компенсацію надаватимуть лише за пошкоджену чи знищену житлову нерухомість. Наприклад:

квартири;

інші житлові приміщення (кімнати в гуртожитках);

садиби;

садові й дачні будинки;

об'єкти будівництва з опорними та зовнішніми конструкціями.

Грошей не буде

Як пояснив Ярослав Железняк, отримати гроші за пошкоджене майно практично неможливо.

"Власники знищених квартир та інших житлових приміщень отримають житловий сертифікат. Це документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (зокрема, зведеного в майбутньому) в обсязі певної грошової суми", — пояснив нардеп.

Водночас власники приватних будинків, за словами депутата, можуть розраховувати на грошову компенсацію, оскільки їм нададуть вибір:

отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку;

або гроші, які перераховуватимуть на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва.

Яким буде розмір компенсації

Граничний розмір компенсації — і грошової, і житлового сертифіката — не встановлено. Також не буде обмежень щодо:

місцезнаходження;

типу;

площі нового житла, будівництво якого буде профінансоване через сертифікат.

"Якщо вартість житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, недоотриману частину компенсації платитимуть одержувачу тільки за рахунок коштів, отриманих від РФ для відшкодування збитків", — додав Ярослав Железняк.

Раніше Фокус докладно пояснював, як українцям зафіксувати збитки та подавати заявку для компенсації за зруйноване житло. Також Фокус писав, хто з українців не зможе отримати гроші для відновлення свого житла.