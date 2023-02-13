Компенсація за зруйноване житло: як українцям зафіксувати збитки та подавати заявку

Якщо ваш приватний будинок чи квартира у багатоповерховому будинку постраждали від обстрілів, потрібно якнайшвидше зафіксувати всі руйнування та подати заявку на компенсацію від держави. Але робити все це потрібно правильно, дотримуючись певних алгоритмів.

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Російські окупанти під час свого повномасштабного вторгнення в Україну позбавили житла багатьох наших співвітчизників, оскільки будинки мирних громадян були зруйновані під час бойових дій. Українці можуть подавати заявку та отримати компенсацію за зруйноване житло. Але для цього дуже важливо правильно зафіксувати факт руйнування квартири чи будинку, повідомляють у Мінреінтеграції.

Як зафіксувати руйнування житла

Зазначається, що подати заявку на компенсацію можна через портал Дія, або Центр надання адміністративних послуг, або нотаріуса. Для того, щоб зафіксувати руйнування, потрібно:

зробити фото чи відео хорошої якості, по можливості ввімкнувши на телефоні геолокацію.

Під час зйомки потрібно повідомити про місцезнаходження. Також важливо озвучити дату, час, охарактеризувати деталі ушкодження (по можливості зафіксувати відомості від третіх осіб, які мають попередньо представитися)

Фіксувати руйнування необхідно великим та малим планом, знімати всі зовнішні та внутрішні ушкодження. Необхідно також вказати прилеглу територію та об'єкти, що знаходяться поруч.

Зберегти зняте спочатку: без використання графічних редакторів, написів тощо.

Зробити копії знятих матеріалів та зберегти їх на різних носіях: флешці, файлообміннику тощо.

Компенсацію виплатять не лише грошима

У січні 2023 року депутатка Олена Шуляк повідомила, що власник пошкодженого житла зможе отримати на вибір чи сертифікат для купівлі, чи інвестиції у будівництво квартири, чи кошти на рахунок, які можна буде використати на відновлювальні роботи та придбання будівельних матеріалів на відновлення свого житла.

За словами депутатки, українці самі обиратимуть географічну локацію для використання житлового сертифікату. Ключовим показником буде лише сума коштів — вона буде порівнянна з вартістю знищеного майна.

"Тобто якщо вартість зруйнованої квартири в Чернігівській області схожа на вартість нового житла в Тернопільській області — людина може вибрати цей регіон", — розповіла Олена Шуляк.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року стало відомо, що українцям, які через війну втратили житло, надаватимуть компенсацію за зруйновані будинки, але нерухомість, куплену за ці гроші, не можна буде перепродати невизначений час.

Ще нагадаємо, що згідно зі звітом Київської школи економіки (KSE), сума збитків українській інфраструктурі внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії досягла до грудня 2022 року $137,8 мільярда.