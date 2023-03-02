Компенсація за зруйноване житло: українцям назвали термін виплат

Станом на березень 2023 року громадяни України через "Дію" подали 335 тис. заявок на зруйноване чи пошкоджене житло.

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Компенсацію за зруйноване під час військових дій житло українцям, можливо, почнуть видавати з травня 2023 року. Про це в ефірі телемарафону в четвер, 2 березня, заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Ми сподіваємося, що вже у травні запрацює повноцінно механізм компенсації за зруйноване та пошкоджене житло. Коли цей закон запрацює, на таку компенсацію матимуть право громадяни України — виключно фізичні особи. На сьогодні держава не має можливості відшкодовувати збитки для бізнесу. Це буде наступним кроком", — розповіла вона.

За словами Олени Шуляк, компенсація передбачена лише за те житло, яке було зруйноване після 24 лютого 2022 року.

"Люди, у яких зруйновані квартири, отримають житлові сертифікати, які обмінюватимуть на житло, яке вони самі оберуть. Людина вільно обиратиме і населений пункт, і самостійно ту нерухомість, яку хоче", — наголосила Олена Шуляк.

Вона також розповіла, що станом на березень 2023 року громадяни України через "Дію" подали 335 тис. заявок на зруйноване або пошкоджене житло.

Як саме українці отримуватимуть компенсацію

23 лютого 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7198 про створення механізму компенсації за житло, зруйноване чи пошкоджене під час війни.

Відповідно до закону, компенсація передбачена лише за пошкоджену чи знищену житлову нерухомість. Наприклад:

квартири;

інші житлові приміщення (кімнати у гуртожитках);

садиби;

садові та дачні будинки;

об'єкти будівництва з опорними та зовнішніми конструкціями.

При цьому законопроєктом не передбачається, що компенсація виплачуватиметься грошима. За словами народного депутата Ярослава Железняка, українцям видаватимуть житлові сертифікати.

"Це документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (зокрема зведеного у майбутньому) в обсязі певної грошової суми", – пояснив він.

Щоб точно видали компенсацію: як правильно фіксувати руйнування житла

У Мінреінтеграції вже попереджали українців про важливість правильно фіксувати усі руйнування. У відомстві також докладно розповіли, що для цього потрібно:

зробити фото чи відео хорошої якості, по можливості ввімкнувши на телефоні геолокацію.

Під час зйомки потрібно повідомити про місцезнаходження. Також важливо озвучити дату, час, охарактеризувати деталі ушкодження (по можливості зафіксувати відомості від третіх осіб, які мають попередньо представитися).

Фіксувати руйнування необхідно великим та малим планом, знімати всі зовнішні та внутрішні ушкодження. Необхідно також вказати прилеглу територію та об'єкти, що знаходяться поруч.

Зберегти зняте у первісному вигляді: без використання графічних редакторів, написів тощо.

Зробити копії знятих матеріалів та зберегти їх на різних носіях: флешці, файлообміннику тощо.

Раніше Фокус пояснював, хто з українців може не отримати компенсації через те, що російські окупанти зруйнували його житло. Також Фокус писав, що Україна вимагатиме від Росії 300 млрд доларів компенсації за збитки, отримані під час великого вторгнення армії агресора.