РФ вдарила по багатоквартирному будинку в Глухові: з-під завалів дістають тіла загиблих (відео)

За словами журналістів, у місті було чутно два вибухи. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.

У ніч з 18 на 19 листопада російські окупаційні війська вдарили по місту Глухів у Сумській області, внаслідок чого було зруйновано багатоквартирний будинок. Про це повідомило "Суспільне".

"Російські військові вдарили по Глухову близько 23:20. У місті було чути два вибухи", — йдеться у повідомленні.

Журналісти уточнили, що безпілотник влучив у багатоквартирний будинок, внаслідок чого є загиблі та поранені, кількість яких наразі уточнюється.

На місці події триває розбір завалів, адже під ними можуть перебувати люди.

Згодом місцевий телеграм-канал повідомив, що з-під завалів дістали тіла матері і дитини.

Зазначимо, що о 22:22 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те. що у Сумській області спостерігаються групи ворожих "шахедів".

На момент публікації матеріалу офіційної інформації від Сумської обласної військової адміністрації не було.

Нагадаємо, надвечір 18 листопада Запоріжжя атакували російські безпілотники, внаслідок чого нібито було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

У цей же день росЗМІ показали кадри удару по Кременчуцькій ГЕС і стверджують, що дамба пошкоджена.