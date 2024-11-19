"Найбільша атака": РФ запустила по Запоріжжю рекордну кількість "шахедів", є влучання

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, РФ запустила по Запоріжжю більш як 10 "шахедів" одночасно. Місцеві пабліки стверджують, що є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Надвечір 18 листопада Запоріжжя атакували російські безпілотники, внаслідок чого нібито було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Атаку на місто також підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Про перші вибухи Федоров повідомив близько 21 години, а вже о 21: 54 зазначив, що є інформація про постраждалих внаслідок російської атаки.

"Ворог продовжує атакувати Запоріжжя. Попередньо, є постраждалі. Знаходьтеся у безпечних місцях", — написав Федоров.

Місцеві телеграм канали повідомили, що така кількість ворожих "шахедів" за один раз ще не атакували Запоріжжя.

"Наші відбивають найбільшу мопедну атаку на місто. Але мопеди ще летять", — зазначалось у повідомленнях.

Також у мережі з'явилась інформація, що у різних районах Запоріжжя почались пожежі. Фото однієї з пожеж було оприлюднено.

Пожежа у Запоріжжі Фото: Труха

"У деяких районах зникло світло, спостерігається і зниження напору води. Постраждали також житлові будинки", — йдеться у повідомленні.

Згодом Іван Федоров заявив, що росіяни атакували Запоріжжя більш ніж 10 "шахедами".

"Постраждала цивільна інфраструктура. Наразі понад 10 тисяч абонентів перебувають без світла", — сказав Федоров.

За його словами, котельні та лікарні також залишились без електро та теплопостачання. З наслідками ворожих атак борються рятувальні служби.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ повідомляли як про пуски керованих авіаційних бомб на Запоріжжі, так і про перебування в районі міста ворожих БпЛА.

Нагадаємо, 18 листопада ЗС РФ здійснили ракетний удар по Одесі, внаслідок чого є загиблі.

У цей же день росЗМІ показали кадри удару по Кременчуцькій ГЕС і стверджують, що дамба пошкоджена.