"Самая большая атака": РФ запустила по Запорожью рекордное количество "шахедов", есть попадания

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, РФ запустила по Запорожью более 10 "шахедов" одновременно. Местные паблики утверждают, что есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Вечером 18 ноября Запорожье атаковали российские беспилотники, в результате чего якобы был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Атаку на город также подтвердил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

О первых взрывах Федоров сообщил около 21 часа, а уже в 21:54 отметил, что есть информация о пострадавших в результате российской атаки.

"Враг продолжает атаковать Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие. Находитесь в безопасных местах", — написал Федоров.

Местные телеграмм каналы сообщили, что такое количество вражеских "шахедов" за один раз еще не атаковали Запорожье.

"Наши отражают самую большую мопедную атаку на город. Но мопеды еще летят", — отмечалось в сообщениях.

Также в сети появилась информация, что в разных районах Запорожья начались пожары. Фото одного из пожаров было обнародовано.

Пожар в Запорожье Фото: Труха

"В некоторых районах исчез свет, наблюдается и снижение напора воды. Пострадали также жилые дома", — говорится в сообщении.

Впоследствии Иван Федоров заявил, что россияне атаковали Запорожье более чем 10 "шахедами".

"Пострадала гражданская инфраструктура. Сейчас более 10 тысяч абонентов находятся без света", — сказал Федоров.

По его словам, котельные и больницы также остались без электро и теплоснабжения. С последствиями вражеских атак борются спасательные службы.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ сообщали как о пусках управляемых авиационных бомб на Запорожье, так и о пребывании в районе города вражеских БпЛА.

Напомним, 18 ноября ВС РФ осуществили ракетный удар по Одессе, в результате чего есть погибшие.

В этот же день росСМИ показали кадры удара по Кременчугской ГЭС и утверждают, что дамба повреждена.