"Безупречное попадание": двойной удар HIMARS на Запорожье уничтожил российскую пехоту (видео)

Реактивные снаряды накрыли группу россиян, а когда на место атаки подъехала вражеская техника, ее накрыла еще одна ракета с кассетной боевой частью.

Украинские войска нанесли мощный двойной ракетный удар по скоплению российских военных в Запорожской области, что, по предварительным данным, привело к гибели или ранению десятков солдат. Это могло произойти в субботу, 18 ноября, или раньше, пишет Forbes.

"Безупречное попадание! HIMARS метко бьет по нескольким десяткам российских пехотинцев в районе Таврии, Васильевского района Запорожской области. Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный Лес" и аэроразведка 128-й ОГШБр снова продемонстрировали высокий уровень работы", — отметил журналист Юрий Бутусов.

Украинский дрон обнаружил группу российских военных и техники вблизи лесополосы. В ответ украинская артиллерия использовала американские ракетные системы HIMARS, выпустив как минимум три ракеты M30/31. По данным Бутусова, взрывы нанесли значительные потери врагу.

Позже, когда российские военные пытались эвакуировать раненых, украинские силы нанесли второй удар — вероятно, ракетой M30 с суббоеприпасами. Этот двойной удар позволил ВСУ остановить продвижение оккупантов в регионе.

По данным Центра оборонных стратегий, Россия пытается усилить давление в Запорожской области и планирует захватить село Темировка до марта. Это село расположено на стыке Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Село Темировка в Запорожской области Фото: deepstatemap.live

Напомним, с 23 по 25 октября Силы обороны Украины уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3" и одну РЛС 9С36 от ЗРК "Бук-М2".

1 ноября бойцы 108-й бригады ТРО совместно с аэроразведчиками подразделения "SkyForce" ракетами GMLRS и снарядами калибра 155 мм нанесли удар по логистическому пункту ВС РФ в Запорожье.