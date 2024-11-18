РосСМИ показали кадры удара по Кременчугской ГЭС и утверждают, что дамба повреждена (видео)

Пропагандистские паблики распространили кадры с камер наблюдений с моментом ракетного удара по ГЭС на Кировоградщине, а также показали последствия атаки. Украина удар по станции пока не комментировала.

В воскресенье утром, 17 ноября, во время массированного комбинированного обстрела Украины якобы была повреждена Кременчугская гидроэлектростанция, которая находится в Кировоградской области Украины. Об этом сообщают российские мониторинговые ресурсы.

На видео зафиксировано, как три воздушные цели в 07:11 атакуют Кременчугскую ГЭС.

Пропагандисты заявляют, что "доподлинно известно" о повреждении дамбы. На обнародованных кадрах видно, что дорожное полотно, которое проходит через верхнюю часть дамбы, частично разрушено. В то же время никаких официальных комментариев, в том числе и от компании "Укргидроэнерго", которая руководит объектом, пока не поступало. Ситуацию не комментировали и в Кировоградской ОГА.

Кременчугская ГЭС: что известно

Кременчугская ГЭС — второй по мощности, после ДнепроГЭС, энергетический гигант в Днепровском каскаде. Она расположена в городе Светловодск, была введена в эксплуатацию в 1959 году.

Кременчугская ГЭС Фото: Google Maps

Длина плотины составляет 10 500 метров.

В состав гидроузла Кременчугской ГЭС входят: земляная и бетонная плотина, здание электростанции открытого типа с 12 гидроагрегатами, открытое распределительное устройство 150 и 330 кВ. Предназначением гидроэлектростанции является снятие "пиков" в энергетической системе Украины.

Кременчугская ГЭС Фото: Укргидроэнерго

11 ноября ВС РФ взорвали Кураховскую дамбу, расположенную к северо-западу от города, к которому рвутся оккупанты. На кадрах, которые снял дрон над дамбой возле села Терны видно брешь в одном из шлюзов. Эту дамбу построили для охлаждения ныне разрушенной Кураховской ТЭС.

Напомним, 17 ноября Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Силы ПВО сбили 102 из 120 ракет и 42 из 90 БпЛА. По словам президента Владимира Зеленского, целью россиян была была энергетическая инфраструктура по всей стране. Он сообщил о повреждении объектов в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.

С 18 ноября во всех регионах Украины начали отключать свет. Графики ограничения электропотребления применяют с 06:00 до 22:00.