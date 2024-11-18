РосЗМІ показали кадри удару по Кременчуцькій ГЕС і стверджують, що дамба пошкоджена (відео)

Пропагандистські пабліки поширили кадри з камер спостережень із моментом ракетного удару по ГЕС на Кіровоградщині, а також показали наслідки атаки. Україна удар по станції поки що не коментувала.

У неділю вранці, 17 листопада, під час масованого комбінованого обстрілу України нібито було пошкоджено Кременчуцьку гідроелектростанцію, яка розташована в Кіровоградській області України. Про це повідомляють російські моніторингові ресурси.

На відео зафіксовано, як три повітряні цілі о 07:11 атакують Кременчуцьку ГЕС.

Пропагандисти заявляють, що "достеменно відомо" про пошкодження дамби. На оприлюднених кадрах видно, що дорожнє полотно, яке пролягає через верхню частину дамби, частково зруйноване. Водночас жодних офіційних коментарів, зокрема й від компанії "Укргідроенерго", яка керує об’єктом, наразі не надходило. Ситуацію не коментували і в Кіровоградській ОВА.

Кременчуцька ГЕС: що відомо

Кременчуцька ГЕС — другий за потужністю, після ДніпроГЕС, енергетичний гігант у Дніпровському каскаді. Вона розташована у місті Світловодськ, була введена в експлуатацію у 1959 році.

Кременчуцька ГЕС Фото: Google Maps

Довжина греблі становить 10 500 метрів.

До складу гідровузла Кременчуцької ГЕС входять: земляна та бетонна гребля, будівля електростанції відкритого типу з 12 гідроагрегатами, відкритий розподільчий пристрій 150 і 330 кВ. Призначенням гідроелектростанції є зняття "піків" в енергетичній системі України.

Кременчуцька ГЕС Фото: Укргідроенерго

11 листопада ЗС РФ підірвали Курахівську дамбу, яка розташованої на північний захід від міста, до якого рвуться окупанти. На кадрах, які зняв дрон над дамбою біля села Терни видно пролом у одному зі шлюзів. Цю дамбу збудували для охолодження нині зруйнованої Курахівської ТЕС.

Нагадаємо, 17 листопада Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Сили ППО збили 102 зі 120 ракет і 42 із 90 БпЛА. За словами президента Володимира Зеленського, ціллю росіян була була енергетична інфраструктура по всій країні. Він повідомив про пошкодження обʼєктів у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях.

З 18 листопада в усіх регіонах України почали відключати світло. Графіки обмеження електроспоживання застосовують з 06:00 до 22:00.