Шпигував за ЗСУ: у Сумській області затримали ексдепутата-регіонала (фото)

Фігуранту, якого звинувачують у роботі на ворожі спецслужби, загрожує довічне ув'язнення. Правоохоронці не зазначають ім'я затриманого, однак, за даними журналістів, йдеться про колишнього депутата Шосткінської міськради Олега Куцепала.

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В Сумській області Служба безпеки України затримала 48-річного ексдепутата Шосткінської міської ради від забороненої "Партії регіонів", який шпигував за Силами оборони та закликав росіян бомбардувати місто, зокрема, завдавати ударів по будівлях ТЦК. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

З метою слідкування напрямків руху ешелонів ЗСУ та фіксування локації українських військ, які захищають прикордоння Сумщини, він на своєму авто об’їжджав місцевість та знімав відповідні фото і відео. Окрім цього, чоловік намагався з’ясувати потрібну інформацію від знайомих під час "побутових розмов". Отримані відомості ексдепуатат відправляв кадровому співробітнику управління ФСБ по Брянській області.

Правоохоронці вже задокументували злочини ексдепутата, встановили особу та персональні дані. Фігурант вже перебуває під вартою, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці у пресрелізі не вказують ім'я затриманого. Однак, за даними агенції "Українські національні новини", йдеться про колишнього депутата Шосткінської міськради Олега Куцепала.

В Сумській області затримали депутата, який шпигував за ЗСУ Фото: СБУ

Нагадаємо, у квітні співробітники СБУ затримали під час спроби втечі з країни екснардепа від "Партії регіонів", який сприяв збройній агресії Російської Федерації. Він збирався виїхати в сусідню країну.

Нещодавно в Києві було викрито агентурну мережу Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ, координацією якої здійснював колишній народний депутат від "Партії регіонів". Група з чотирьох осіб займалися розвідувальною та диверсійною роботою на території України.