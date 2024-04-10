Фінансував окупантів: СБУ затримала екснардепа на спробі втечі з України (фото)

За даними слідства, затриманий співпрацював з окупантами, зокрема "перереєстрував" свою компанію інтернет-провайдера відповідно до російського законодавства, а також розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ у вигляді "податків" і "зборів".

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Співробітники Служби безпеки України затримали під час спроби втечі з країни колишнього народного депутата від забороненої "Партії регіонів" 5-го, 6-го і 7-го скликань (2006-2014), який сприяв збройній агресії Російської Федерації. Про це повідомила пресслужба відомства 10 квітня.

В СБУ зазначили, що екснардепа затримали біля прикордонного пункту в Одеській області, звідки він збирався виїхати в сусідню країну як особа непризовного віку.

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За інформацією відомства, у 2020 році затриманий став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ, а після часткової окупації області пішов на співпрацю з ворогом і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за законодавством РФ.

Повідомляється, що екснардеп надав російським спецслужбам доступ до свого обладнання, що дало змогу окупантами контролювати інтернет-активність місцевих жителів. При цьому сам він переїхав на підконтрольну Києву територію і керував компанією віддалено.

"Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ у вигляді "податків" і "зборів". Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс Росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України", — підкреслили у відомстві.

Як зазначають у СБУ, під час обшуку в ексдепутата вилучили телефон і записи з доказами його злочинів. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

СБУ затримала екснардепа Лук'янова Фото: СБУ

У заяві СБУ не згадується ім'я затриманого, проте за інформацією "Української правди", йдеться про колишнього народного депутата від забороненої "Партії регіонів" Владислава Лук'янова.

Затримання екснардепа Лук'янова Фото: Украинская правда

Нагадаємо, 5 квітня в СБУ повідомили про запобігання спробі російських агентів завдати вогневих ударів по позиціях Збройних сил України в Одеській області. Серед пріоритетних об'єктів для агресора були штаби командування ЗСУ на південному напрямку.

Раніше, 3 квітня в СБУ повідомили про затримання п'ятьох проросійських агітаторів у різних областях України, які підтримували і поширювали кремлівські наративи в соціальних мережах. Серед них виявився хакер, який створював фейкові відеозвернення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.