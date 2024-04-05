Готували удар по штабу ЗСУ: в Одесі затримали іноземців, які працювали на ФСБ (відео)

За даними слідства, фігуранти створили в місті громадську організацію, що діяла під виглядом надання допомоги для легалізації іноземних громадян в Україні.

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Спробі російських агентів завдати вогневих ударів по позиціях Збройних сил України в Одеській області успішно запобігла Служба безпеки. Серед пріоритетних об'єктів для агресора були штаби командування ЗСУ на південному напрямку. Про це повідомили в СБУ.

"Для виконання ворожого завдання ФСБ залучила двох своїх агентів — громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі. За вказівкою російської спецслужби ці фігуранти розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їхні координати на Google-картах. Після встановлення геолокацій "потрібних" об'єктів агенти збирали максимум інформації про наявний там особовий склад, військову техніку та особливості роботи", — ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що російські агенти підозрювані з метою збору розвідувальної інформації потай переміщалися вулицями обласного центру, записуючи потенційні цілі для майбутніх дій.

Крім того, фігуранти створили в місті громадську організацію, представляючи її як організацію, що допомагає іноземним громадянам легалізуватися в Україні. Однак насправді ця організація використовувалася для спроб завербувати іноземних громадян як інформаторів.

Після отримання розвідувальної інформації окупанти мали намір провести серію точкових ракетно-дронових атак по військовій інфраструктурі та бойових позиціях Збройних сил України. Після виконання завдання на ворожій території агенти планували подати заяви на службу до Федеральної служби безпеки Росії.

У СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Фігурантам загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, 1 квітня Служба безпеки України затримала працівницю дитячого садка, яка співпрацювала з ворожими спецслужбами та коригувала артилерійські та ракетні удари по Харкову. Жінка збирала інформацію про військові об'єкти на території міста та передавала ці дані своїм кураторам із російської розвідки через текстові повідомлення.