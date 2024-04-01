СБУ затримала працівника "Укрзалізниці", який готував ракетні удари ЗС РФ (фото)

У Чернігові затримали чоловіка, який, за даними силовиків, допомагав російським спецслужбам завдавати ударів по об'єктах інфраструктури Укрзалізниці на півночі України.

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Спецпризначенці затримали російського агента, який збирав та передавав інформацію російським спецслужбам про об'єкти інфраструктури Укрзалізниці та рух військових ешелонів на півночі України. Ці дані ворог планував використати для того, щоб завдати ракетного удару по залізниці. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

"Затримано російського агента, який готував ракетний удар по залізничній лінії, що сполучає північні та східні регіони України. Ще однією потенційною ціллю ворога були платформи для вантажного обслуговування рухомих складів", — йдеться у повідомленні.

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Російські спецслужби надавали підозрюваному розвіддані, які він мав перевірити. Для цього він приховано відстежував рух ешелонів, а також фіксував напрямки їхніх маршрутів та місця зупинок.

"Отримані дані агент мав дистанційно передати своєму російському куратору у вигляді координат залізничної гілки та пунктів вантажного обслуговування рухомих складів. Ці відомості фігурант планував підтвердити фотографіями українських об’єктів. Загарбники планували використати цю інформацію для ракетного удару по інфраструктурі Укрзалізниці, щоб порушити логістику ЗСУ", — зазначили в СБУ.

У відомстві уточнили, що передати звіт фігурант так і не встиг, адже його вчасно затримали. У його оселі знайдено мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з агресором через месенджер.

Переписка колаборанта з Чернігова з російськими кураторами Переписка колаборанта з Чернігова з російськими кураторами Переписка колаборанта з Чернігова з російськими кураторами

"Затриманим виявився працівник місцевого підрозділу Укрзалізниці, ідеологічний прихильник р*шизму. З минулого року він став активним учасником російських Телеграм-каналів і таким чином потрапив у поле зору окупантів", — повідомили у пресслужбі.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 1 квітня Служба безпеки України затримала працівницю дитячого садочку, яка співпрацювала з ворожими спецслужбами та коригувала артилерійські та ракетні удари по Харкову. Жінка збирала інформацію про військові об'єкти на території міста та передавала ці дані своїм кураторам із російської розвідки через текстові повідомлення.

29 березня за поданням управління Служби безпеки України у Вінницькій області в розшук було оголошено так званого "міністра закордонних справ" невизнаного Придністров'я Віталія Ігнатьєва через те, що він відмовився засуджувати агресію проти України, а також у 2014 році підтримав окупацію Криму.