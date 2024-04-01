СБУ задержала работника "Укрзализныци", который готовил ракетные удары ВС РФ (фото)

В Чернигове задержали мужчину, который, по данным силовиков, помогал российским спецслужбам наносить удары по объектам инфраструктуры Укрзализныци на севере Украины.

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Спецназовцы задержали российского агента, который собирал и передавал информацию российским спецслужбам об объектах инфраструктуры Укрзализныци и движение военных эшелонов на севере Украины. Эти данные враг планировал использовать для того, чтобы нанести ракетный удар по железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Задержан российский агент, который готовил ракетный удар по железнодорожной линии, соединяющей северные и восточные регионы Украины. Еще одной потенциальной целью врага были платформы для грузового обслуживания подвижных составов", — говорится в сообщении.

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Российские спецслужбы предоставляли подозреваемому разведданные, которые он должен был проверить. Для этого он скрыто отслеживал движение эшелонов, а также фиксировал направления их маршрутов и места остановок.

"Полученные данные агент должен был дистанционно передать своему российскому куратору в виде координат железнодорожной ветки и пунктов грузового обслуживания подвижных составов. Эти сведения фигурант планировал подтвердить фотографиями украинских объектов. Захватчики планировали использовать эту информацию для ракетного удара по инфраструктуре Укрзализныци, чтобы нарушить логистику ВСУ", — отметили в СБУ.

В ведомстве уточнили, что передать отчет фигурант так и не успел, ведь его вовремя задержали. В его доме найдены мобильный телефон и планшет, которые он использовал для коммуникации с агрессором через мессенджер.

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"Задержанным оказался работник местного подразделения Укрзализныци, идеологический сторонник р*шизма. С прошлого года он стал активным участником российских Телеграмм-каналов и таким образом попал в поле зрения оккупантов", — сообщили в пресс-службе.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины задержала работницу детского сада, которая сотрудничала с вражескими спецслужбами и корректировала артиллерийские и ракетные удары по Харькову. Женщина собирала информацию о военных объектах на территории города и передавала эти данные своим кураторам из российской разведки через текстовые сообщения.

29 марта по представлению управления Службы безопасности Украины в Винницкой области в розыск был объявлен так называемый "министр иностранных дел" непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев из-за того, что он отказался осуждать агрессию против Украины, а также в 2014 году поддержал оккупацию Крыма.