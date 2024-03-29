Продавали гранит для памятников оккупантам: СБУ затарила житомирских торговцев (фото)

Правоохранители задержали на Житомирщине дельцов, которые поставляли в РФ гранит для изготовления памятников ликвидированным в Украине россиянам. Материал получали компании, которыми владеют члены партии "Единая Россия".

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Служба безопасности Украины заблокировала еще одну схему торговли с РФ через европейские страны, которая действовала во время полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Предприниматели из Житомирщины перепродавали в Россию гранит, из которого потом делали памятники погибшим на войне в Украине оккупантам. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"На Житомирщине задержаны два дельца, которые наладили оптовые поставки гранита на предприятия страны-агрессора. Среди их основных клиентов были российские компании, которыми владеют члены кремлевской партии "единая Россия", — говорится в сообщении.

По данным следствия, к организации сделки причастен местный предприниматель, который еще до 24 февраля 2022 года поставлял добывающую продукцию в РФ. После начала полномасштабного вторжения он нелегально выехал в одну из стран Евросоюза и зарегистрировал там собственную компанию. Эта иностранная фирма покупала в Украине гранит якобы для бизнес-проектов на территории ЕС, однако после получения украинской продукции фигурант продавал ее настоящим заказчикам из РФ.

"Значительную часть нелегального импорта российские заказчики использовали для производства памятников погибшим р*шистам, которые воевали против Украины", — отметили в СБУ.

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К своей сделке фигурант привлек двух сообщников из Житомирщины: они подыскивали предприятия, которые добывают гранит, покупали его и переправляли за границу.

"Во время обысков в помещениях и офисах задержанных обнаружены документы и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Также обнаружены крупные суммы наличности, вероятно полученной незаконным путем", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Сейчас всем трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Обыски у торговцев гранитом из РФ Обыски у торговцев гранитом из РФ Обыски у торговцев гранитом из РФ

Напомним, 28 марта Служба безопасности Украины задержала мужчину, который хотел устроиться в Десантно-штурмовые войска, чтобы установить доверительные отношения с командованием подразделений и передавать нужную информацию кураторам из ГРУ. Для этого чиновник Киевской ОВА сделал себе фальшивую "справку" о том, что он является капелланом одной из религиозных конфессий.

27 марта правоохранители разоблачили и задержали двух жителей Киева, которые организовали канал поставки наркотического средства (кокаина) из Европейского Союза в Украину, а затем реализовывали "товар" оптовыми партиями во время личных встреч с заказчиками, которые в дальнейшем обеспечивали сбыт по территории страны в розницу.