Фальшивый капеллан: чиновник Киевской ОГА работал на российские спецслужбы, — СБУ (фото)

Мужчина хотел устроиться в Десантно-штурмовые войска, чтобы установить доверительные отношения с командованием подразделений и передавать нужную информацию кураторам из ГРУ. Для этого чиновник Киевской ОВА сделал себе фальшивую "справку" о том, что он является капелланом одной из религиозных конфессий.

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Сотрудник одного из департаментов Киевской областной военной администрации (ОВА) пытался стать капелланом в Десантно-штурмовых войсках, чтобы иметь возможность передать разведывательные данные и места дислокации украинских войск российским спецслужбам. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Агент хотел "записаться" в одну из боевых бригад ДШВ (Десантно-штурмовые войска, — ред.), чтобы шпионить за местами ее базирования и перемещения в направлении передовой. В дальнейшем фигурант должен был устанавливать доверительные отношения с командованием подразделений десантно-штурмовых войск ВСУ", — говорится в сообщении.

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В СБУ уточнили, что мужчина сделал себе фальшивую "справку" о якобы принадлежности к прихожанам одной из конфессий, чтобы выдать себя за капеллана. Поскольку киевлянин был дистанционно завербован кадровым сотрудником российского ГРУ, российская спецслужба давала ему "испытательные" задания еще во время его работы в Киевской областной военной администрации.

"Таким образом он надеялся расширить свои "возможности" по сбору данных о вооружении, рабочих планах и боевых операциях украинских защитников", — отметили в пресс-службе СБУ.

Коллаборанта задержали, когда он уже проходил собеседования в штабе Командования украинских десантников по "зачислению" в ряды ВСУ. В его мобильном телефон нашли переписку с российским ГРУ.

СБУ задержала чиновника Киевской ОГА, который хотел шпионить за ВСУ под видом капеллана Переписка подозреваемого с куратором из ГРУ Переписка подозреваемого с куратором из ГРУ Переписка подозреваемого с куратором из ГРУ

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения"). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, 28 марта сотрудники СБУ задержали мужчину, который хотел установить ориентировочное количество украинских защитников, которые находились в военном госпитале в Днепре на стационарном лечении. Также он следил за медицинским транспортом, который прибывал на территорию медучреждения.

26 марта СБУ и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский задержали предателя в звании подполковника ВСУ, который работал на врага бесплатно — за "идею". Он передал врагу всю возможную разведывательную информацию из различных информационных потоков Украины, в том числе с ограниченным доступом.