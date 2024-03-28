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Военный Фокус Российско-украинская война

Фальшивый капеллан: чиновник Киевской ОГА работал на российские спецслужбы, — СБУ (фото)

СБУ, коллаборационист, капеллан
Фото: СБУ | СБУ задержала шпиона-капеллана, завербованного российским ГРУ

Мужчина хотел устроиться в Десантно-штурмовые войска, чтобы установить доверительные отношения с командованием подразделений и передавать нужную информацию кураторам из ГРУ. Для этого чиновник Киевской ОВА сделал себе фальшивую "справку" о том, что он является капелланом одной из религиозных конфессий.

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Сотрудник одного из департаментов Киевской областной военной администрации (ОВА) пытался стать капелланом в Десантно-штурмовых войсках, чтобы иметь возможность передать разведывательные данные и места дислокации украинских войск российским спецслужбам. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Агент хотел "записаться" в одну из боевых бригад ДШВ (Десантно-штурмовые войска, — ред.), чтобы шпионить за местами ее базирования и перемещения в направлении передовой. В дальнейшем фигурант должен был устанавливать доверительные отношения с командованием подразделений десантно-штурмовых войск ВСУ", — говорится в сообщении.

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В СБУ уточнили, что мужчина сделал себе фальшивую "справку" о якобы принадлежности к прихожанам одной из конфессий, чтобы выдать себя за капеллана. Поскольку киевлянин был дистанционно завербован кадровым сотрудником российского ГРУ, российская спецслужба давала ему "испытательные" задания еще во время его работы в Киевской областной военной администрации.

"Таким образом он надеялся расширить свои "возможности" по сбору данных о вооружении, рабочих планах и боевых операциях украинских защитников", — отметили в пресс-службе СБУ.

Коллаборанта задержали, когда он уже проходил собеседования в штабе Командования украинских десантников по "зачислению" в ряды ВСУ. В его мобильном телефон нашли переписку с российским ГРУ.

СБУ задержала чиновника Киевской ОГА, который хотел шпионить за ВСУ под видом капеллана Fullscreen
СБУ задержала чиновника Киевской ОГА, который хотел шпионить за ВСУ под видом капеллана
Переписка подозреваемого с куратором из ГРУ Fullscreen
Переписка подозреваемого с куратором из ГРУ
Переписка подозреваемого с куратором из ГРУ Fullscreen
Переписка подозреваемого с куратором из ГРУ
Переписка подозреваемого с куратором из ГРУ Fullscreen
Переписка подозреваемого с куратором из ГРУ
СБУ задержала чиновника Киевской ОГА, который хотел шпионить за ВСУ под видом капеллана
Переписка подозреваемого с куратором из ГРУ
Переписка подозреваемого с куратором из ГРУ
Переписка подозреваемого с куратором из ГРУ

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения"). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, 28 марта сотрудники СБУ задержали мужчину, который хотел установить ориентировочное количество украинских защитников, которые находились в военном госпитале в Днепре на стационарном лечении. Также он следил за медицинским транспортом, который прибывал на территорию медучреждения.

26 марта СБУ и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский задержали предателя в звании подполковника ВСУ, который работал на врага бесплатно — за "идею". Он передал врагу всю возможную разведывательную информацию из различных информационных потоков Украины, в том числе с ограниченным доступом.