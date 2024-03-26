"Идейный" коллаборант: глава СБУ рассказал о подполковнике-предателе из ОСУВ "Хортица"

Топ-военнослужащий из Волынской области, по словам Василия Малюка, бесплатно работал на врага и передавал ему всю возможную разведывательную информацию.

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Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским (который на тот момент возглавлял ОСУВ "Хортица") задержали предателя в звании подполковника ВСУ, который работал на врага за "идею" и не получая денежного вознаграждения. Об этом в интервью телеканалу ICTV рассказал председатель СБУ Василий Малюк.

"Было понятно, что он (военнослужащий-предатель — ред.) передает врагу всю возможную разведывательную информацию, информацию из различных информационных потоков Украины, в том числе с ограниченным доступом. Нам удалось его обнаружить и задержать. Он был в звании подполковника", — сказал Малюк.

Он уточнил, что Александр Сырский помогал СБУ с документированием противоправных действий агента ФСБ, а также отметил, что был удивлен, когда узнал, что задержанный подполковник отказался от зарплаты в ФСБ и работал "идейно", несмотря на то, что сам родом с Волыни.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в комментарии Фокусу назвал решение Басманного суда Москвы о своем заочном аресте по обвинению в терроризме таким, что вообще не заслуживает внимания.

25 марта Василий Малюк анонсировал новые операции против россиян, которые будут наносить врагу все больший вред.

Также 26 марта Служба безопасности Украины задержала двух жителей Киевской и Харьковской областей, которые по указаниям кураторов из Москвы пытались подорвать железнодорожное сообщение между центральными и восточными регионами Украины.